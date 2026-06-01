Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Le Sénégal en position de diriger la Commission

La désignation du Général d'armée aérienne (2S) Birame Diop comme candidat à la présidence de la Commission de la CEDEAO pourrait aboutir à une issue favorable.

En effet, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale avait attribué ce poste au Sénégal lors de leur 68e session ordinaire tenue le 14 décembre 2025 à Abuja.

Cette décision, présentée comme une première pour le Sénégal, a été le résultat d'un processus de concertations entre les États membres. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur daté de décembre 2025, il est indiqué que cette décision consacre l'engagement constant et résolu de notre pays en faveur de l'intégration régionale.

Dès lors, la candidature du Général Birame Diop apparaît comme la concrétisation naturelle de cette décision collective, le poste de Président de la Commission revenant au pays désigné, qui en propose ensuite le titulaire.

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Ce choix est également interprété par les autorités sénégalaises comme une reconnaissance du leadership du Sénégal dans l'espace communautaire, ainsi que de son rôle actif dans les dynamiques d'intégration régionale, de gouvernance et de stabilité en Afrique de l'Ouest.

Dans cette perspective, le profil du Général Birame Diop est mis en avant pour incarner cette responsabilité. Ancien Chef d'état-major général des Armées, ex-conseiller militaire aux Nations unies et expert reconnu des questions de sécurité et de défense, il dispose d'une expérience à la fois nationale, régionale et internationale.