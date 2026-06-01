Madagascar: Prise de parole très attendue de Michaël Randrianirina, président de la «Refondation»

1 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

À Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, président de la « Refondation », s'est longuement exprimé, le dimanche 31 mai 2026 au soir, à la télévision nationale. Une prise de parole très attendue, à trois jours du lancement de la concertation nationale, et alors que son pouvoir traverse une période de turbulences.

C'était sa deuxième grande prise de parole depuis son arrivée au pouvoir en octobre dernier. Le chef de l'État a profité de la tribune pour défendre le bilan de sept mois de « Refondation », en mettant en avant quelques chantiers en cours : l'accès à l'eau, l'électricité, ou les réformes dans l'enseignement supérieur.

Mais Michaël Randrianirina a aussi reconnu les limites de son action. Sur la corruption, il a admis que rien n'avait vraiment changé. Un aveu lourd de sens, alors que la lutte contre les détournements était l'une des promesses fortes du soulèvement Gen Z d'octobre 2025.

Les Églises dans le processus de concertation

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Sur la concertation nationale, qui débutera le 3 juin, il a précisé qu'elle prendrait la forme d'une réunion entre lui-même, le Premier ministre, la ministre chargée de la Refondation, et les quatre chefs d'Églises chrétiennes. Une annonce qui surprend : car le Conseil oecuménique des Églises, avait dénoncé fin avril avoir été mis à l'écart du processus.

Enfin, sur le rapprochement avec la Russie, le président s'est défendu de tout alignement. Il a évoqué son attachement au multilatéralisme, justifiant la coopération militaire avec Moscou par l'usage historique d'armes russes par l'armée malgache. Un argument qui peine à convaincre les observateurs, alors que les livraisons d'équipements russes se multiplient depuis sa prise de pouvoir.

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