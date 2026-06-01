Afrique: BAL 2026 - Les RSSB Tigers offrent au Rwanda son premier titre continental

Dakar — Les RSSB Tigers du Rwanda ont créé l'exploit en remportant sur le fil, 90 à 88, la finale de la Basketball Africa League 2026 face au Petro de Luanda, finaliste de la dernière édition, dimanche à Kigali.

Dominés devant leur public dans le premier quart-temps (27-16) par une expérimentée équipe angolaise, les RSSB Tigers ont renversé la tendance dans le deuxième quart-temps, qu'ils ont remporté 26 à 10. Ce sursaut leur a permis de rejoindre les vestiaires avec un léger avantage de 42 à 37.

Au retour de la mi-temps, les Angolais sont revenus à la charge. Même si les Rwandais ne se sont pas laissés faire, le Petro de Luanda a tout de même remporté le troisième quart-temps (22-19). À l'issue des trois premiers quarts-temps, les RSSB Tigers conservent toutefois une courte avance (61-59).

Le dernier quart-temps s'est révélé extrêmement serré.

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Loin d'être impressionnés par le riche palmarès de leur adversaire et galvanisés par le nombreux public de la Kigali Arena, les Rwandais n'ont rien lâché jusqu'au coup de sifflet final, devenant ainsi la première équipe rwandaise à remporter la BAL depuis la création de la compétition en 2021.

Le Petro de Luanda, vainqueur de l'édition 2024, s'incline en finale pour la troisième fois, dont une deuxième consécutive. Le club angolais avait déjà été finaliste en 2022 face à US Monastir et en 2025 face à Al Ahli Tripoli.

Plus tôt dans la journée, Al Ahly Benghazi a remporté le match pour la troisième place face à Al Ahly SC.

Le Sénégal était représenté cette année par ASC Ville de Dakar. Le club dakarois a été éliminé en quarts de finale par l'équipe égyptienne d'Al Ahly SC.

Palmarès de la BAL

2021 : Zamalek (Égypte)

2022 : US Monastir (Tunisie)

2023 : Al Ahly SC (Égypte)

2024 : Petro de Luanda (Angola)

2025 : Al Ahli Tripoli (Libye)

2026 : RSSB Tigers (Rwanda)