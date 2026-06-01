Afrique: BAL 2026 - Les RSSB Tigers sacrés champions d'Afrique, Craig Randall élu MVP

Historique pour le Rwanda : les RSSB Tigers remportent la BAL 2026 dès leur première participation !

Les RSSB Tigers ont marqué l’histoire du basketball africain en remportant, dimanche à la BK Arena de Kigali, leur premier titre de la Basketball Africa League (BAL) après une victoire spectaculaire face à Petro de Luanda (90-88). Ce succès permet également au Rwanda de décrocher son tout premier trophée dans la compétition continentale.

Menés dès l’entame de la rencontre, les Tigers ont réalisé une remontée remarquable pour priver le club angolais d’un deuxième sacre après celui obtenu en 2024. Cette victoire constitue également leur deuxième succès de la saison contre Petro de Luanda, l’une des formations les plus expérimentées du continent.

Un départ catastrophique avant un retour héroïque

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La finale semblait pourtant prendre une direction favorable aux Angolais. Petro de Luanda a rapidement imposé son rythme en infligeant un sévère 20-0 à son adversaire dans les premières minutes. L’entraîneur des Tigers, Henry Mwinuka, a même été contraint de demander un temps mort après seulement deux minutes de jeu alors que son équipe était déjà menée 7-0.

À la fin du premier quart-temps, Petro conservait une avance confortable (27-16), porté notamment par les 15 points d’Aboubacar Gakou.

Mais les champions rwandais ont progressivement retrouvé leurs repères. Emmenés par un Craig Randall retrouvé après un début de match compliqué, les Tigers ont commencé à réduire l’écart grâce à une série de tirs extérieurs qui ont enflammé une BK Arena acquise à leur cause.

Lorsque Randall a inscrit un nouveau panier à trois points pour donner l’avantage aux siens (37-35), le public de Kigali a explosé de joie. Les RSSB Tigers ont poursuivi leur élan pour rejoindre les vestiaires avec cinq points d’avance (42-37).

Une défense décisive en seconde période

Malgré plusieurs tentatives de retour, Petro de Luanda n’est jamais parvenu à reprendre totalement le contrôle de la rencontre. Les nombreuses pertes de balle des Angolais et les problèmes de fautes, notamment celle d’Aboubacar Gakou, ont pesé lourd dans l’issue du match.

Les Tigers ont su faire preuve de discipline défensive dans les moments décisifs pour conserver leur avantage jusqu’au sifflet final. Petro a terminé la rencontre avec 17 pertes de balle et a encaissé 90 points, un total rarement concédé cette saison.

Après la rencontre, l’arrière-ailier rwandais Ntore Habimana a souligné l’importance du travail défensif dans ce succès historique.

« Nous sommes restés fidèles à notre plan de jeu. Nous avons limité les points de seconde chance et nous nous sommes verrouillés défensivement en deuxième mi-temps. Cela a fait la différence », a-t-il déclaré.

Grâce à ce titre, les RSSB Tigers représenteront l’Afrique lors de la prochaine édition de la Coupe Intercontinentale FIBA, prévue en septembre à Singapour.

Craig Randall, l’homme de la saison

Au-delà du sacre collectif, la BAL 2026 restera également celle de Craig Randall. L’arrière américain de 30 ans a été élu MVP de la compétition après une saison exceptionnelle.

Meilleur marqueur du championnat, Randall a tourné à une moyenne de 36 points par match tout en affichant le plus important temps de jeu de la ligue avec 38 minutes de moyenne.

En finale, il a une nouvelle fois porté son équipe en inscrivant 33 points, soit le meilleur total de la rencontre. Présent sur le parquet durant l’intégralité du match, il a joué un rôle déterminant dans le retour des Tigers après leur début de match difficile.

Ses performances lui ont également valu une place dans les cinq majeurs All-BAL 2026 aux côtés de Childe Dundao (Petro de Luanda), Donovan Williams (Al Ahly Ly), Majok Deng (Al Ahly Ly) et son coéquipier Mangok Mathiang.

Avec ce premier titre continental, les RSSB Tigers écrivent l’une des plus belles pages du sport rwandais et confirment l’ascension du basketball du pays sur la scène africaine. Portés par un Craig Randall au sommet de son art, ils concluent la saison BAL 2026 de la plus belle des manières.