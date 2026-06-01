Sénégal: Le PM dévoile un gouvernement de 30 membres pour accélérer la mise en œuvre du projet présidentiel

Le Premier ministre Al Aminou Lo a dévoilé, ce lundi 1er juin 2026, la composition du nouveau gouvernement. Une équipe de 30 membres chargée de conduire l’action publique sous son autorité après sa nomination, le 25 mai dernier.

Dans une déclaration présentant les grandes lignes de cette nouvelle équipe, il a souligné que sa mise en place intervient à l’issue des consultations d’usage menées avec les différentes parties concernées, notamment avec le président du parti Pastef.

D’emblée, le chef du gouvernement a rappelé la volonté du président de la République de placer l’intérêt national au-dessus des considérations partisanes. Selon lui, le chef de l’État demeure attaché à l’esprit du projet politique ayant reçu l’adhésion des Sénégalais ainsi qu’aux orientations de la Vision Sénégal 2050.

« Face à l’urgence de délivrer des résultats, il s’agit d’agir avec pragmatisme, lucidité et méthode », a-t-il indiqué, insistant sur la nécessité de mobiliser toutes les forces vives de la Nation pour répondre aux défis les plus urgents du pays.

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Une équipe mêlant profils politiques et technocratiques

Le nouveau gouvernement se veut à la fois politique et technocratique. Selon le Premier ministre, il repose sur une double exigence impliquant l’efficacité dans l’action publique et l’obligation de résultats.

Parmi les principales nominations figurent :

M. Yankoba Diémé, ministre des Forces armées ;

M. Cheikh Diba, ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ;

M. Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

M. Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ;

M. Moussa Sarr, ministre de la Justice, garde des Sceaux ;

Mme Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités ;

M. Boubacar Camara, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;

M. El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Énergie et du Pétrole ;

M. Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce ;

M. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale ;

M. Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique ;

M. Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire ;

M. Dethié Fall, ministre des Infrastructures ;

M. Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement ;

M. Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ;

M. Serigne Oumar Ba, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage ;

M. Samba Diouf, ministre des Télécommunications et du Numérique ;

M. Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public ;

Mme Diery Clotilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports ;

M. Alpha Thiam, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme ;

M. Idrissa Samb, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique ;

M. Cheikh Oumar Ciss, ministre des Mines et de la Géologie ;

M. Aliou Gory Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique ;

M. Abdou Khadre Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens ;

Mme Ami Mbengue Ndao, ministre des Pêches et de l’Économie maritime.

Sont également nommés :

M. Bassirou Sarr, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ;

M. Allé Nar Diop, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération ;

M. Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage ;

Mme Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Trois réformes institutionnelles majeures

La nouvelle architecture gouvernementale est marquée par plusieurs réaménagements institutionnels.

Le premier concerne le regroupement du ministère des Finances et du Budget avec le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Cette fusion donne naissance au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, confié à Cheikh Diba. Deux ministres auprès du ministre ont été nommés pour accompagner son action.

Le deuxième changement touche le secteur de la communication. Les compétences liées à la communication sont désormais dissociées du ministère des Télécommunications et du Numérique. Elles sont transférées au ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, dont le titulaire, Bakary Sarr, assurera également les fonctions de porte-parole du Gouvernement.

Enfin, les activités minières sont désormais séparées du portefeuille de l’Énergie et du Pétrole avec la création d’un ministère des Mines et de la Géologie confié à Cheikh Oumar Ciss.

Une nouvelle méthode de gouvernance

Au-delà des nominations, le Premier ministre a mis en avant une nouvelle méthode de gouvernance axée sur une meilleure cohérence institutionnelle et un renforcement de la coordination de l’action gouvernementale.

Il a également annoncé une mobilisation accrue des compétences nationales, y compris celles issues de la diaspora, afin d’améliorer la conception et le pilotage des politiques publiques.

Selon lui, le cap fixé par les plus hautes autorités de l’État demeure inchangé, mais les méthodes de mise en œuvre seront adaptées pour gagner en efficacité et en rapidité dans l’exécution des projets.

Le premier Conseil des ministres de cette nouvelle équipe gouvernementale est prévu le 5 juin 2026 sous la présidence du chef de l’État. Cette réunion marquera officiellement le lancement des travaux du gouvernement, chargé de traduire en actes les ambitions du projet présidentiel et les objectifs de la Vision Sénégal 2050.