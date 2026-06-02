Sénégal: Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo explique la cohérence de son équipe

Dakar — Le nouveau gouvernement, "de mission et d'obligation de résultats", compte impulser un changement de méthode et de dynamique appelé à solliciter toutes les ressources humaines du pays et de sa diaspora, en appui au pilotage des politiques publiques, a déclaré le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo.

"Nous avons un gouvernement de mission et d'obligation de résultats qui a un socle politique et un socle technocratique. C'est un gouvernement de prise en compte de notre désir et réalité du vivre ensemble dans la diversité territoriale et sociale qui fait place aux jeunes et aux femmes", a-t-il indiqué dans une déclaration prononcée peu après la publication de la liste du nouveau gouvernement.

Il a fait observer que le nouveau ministère de l'Economie, des Finances et du Plan résulte de la fusion des précédents départements des Finances et du Budget et de l'Economie, du Plan et de la Coopération, dans le but de rétablir une certaine cohérence.

Le chef du gouvernement a souligné que de la même manière, deux ministres auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ont été nommés "pour appuyer l'action du ministre".

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"Deux ministères ont été réaménagés, en transférant certains de leurs prérogatives à d'autres ministères. Il s'agit du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique dont les attributions en matière de communication ont été transférées pour un besoin de cohérence, au porte-parole du gouvernement, qui a été élevé au rang de ministre plein", a-t-il ajouté.

Le ministère en charge de l'Energie, du Pétrole et des Mines, de son côté, a vu ses compétences en matière de mines transférées à un nouveau ministère qui est le ministère des Mines et de la Géologie, a signalé M. Lô.

"Vous noterez que, comme je l'avais indiqué lors de la nomination, que nous avons maintenu et nous allons maintenir le cap, avec un changement de méthode qui sera axé sur la cohérence institutionnelle et la cohérence de l'action gouvernementale", a relevé le Premier ministre.

"Il y aura un changement de méthode et de dynamique qui sollicitera toutes nos ressources humaines, d'ici et de la diaspora, en appui au pilotage des politiques publiques", a-t-il conclu.