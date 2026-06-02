Sénégal: Nouveau gouvernement - De nouvelles têtes et des ministres sortants en force

Al Aminou Lo, Premier ministre de la République du Sénégal

Dakar — Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a rendu publique lundi soir la liste du nouveau gouvernement de 30 membre marquée par l'arrivée de nouvelles têtes côtoyant des ministres représentant des partis alliés.

La nouvelle équipe est un alliage de technocrates et de politiques, selon le chef du gouvernement.

Plusieurs membres de la précédente équipe ont été reconduits, dont Cheikh Diba, Cheikh Niang, Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Guirassy, Ibrahima Sy, Moussa Balla Fofana, Yankhoba Diémé, Déthié Fall, Bacary Sarr.

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La nouvelle équipe est également marqué par le départ de certaines figures du parti Pastef, majoritaire à l'Assemblée nationale, dont le président avait annoncé peu avant que les membres de cette formation ne feront pas partie du gouvernement.

Voici la liste du nouveau gouvernement :

Yankhoba Diémé, ministre des Forces armées

Cheikh Diba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan

Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique

Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

Moussa Sarr, ministre de la Justice, garde des Sceaux

Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités

Boubacar Camara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

El Hadj Abdourahmane Djouf, ministre de l'Énergie et du Pétrole

Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce

Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale

Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique

Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires

Déthié Fall, ministre des Infrastructures

Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement

Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire

Cheikhou Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage

Samba Diouf, ministre des Télécommunications et du Numérique

Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public

Djirèye Clotilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports

Alpha Thiam, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme

Idrissa Samb, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique

Cheikhou Oumar Seck, ministre des Mines et de la Géologie

Aliou Gory Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique

Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens

Amy Mara, ministre des Pêches et de l'Économie maritime

Bassirou Sarr, ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget

Alé Nar Diop, ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération

Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'Élevage

Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.