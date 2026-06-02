Sénégal: Trois députés PASTEF rejoignent le gouvernement

Primature.sn
Al Aminou Lo, Premier ministre de la République du Sénégal
1 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La liste du nouveau gouvernement est marquée par l'entrée de trois députés élus sous la bannière de PASTEF, en l'occurrence Marie Angélique Selbé Diouf, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye et Samba Diouf.

Marie Angélique Sélbé Diouf, désormais ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, était investie à la quatrième position de la liste nationale de PASTEF (majorité) aux dernières élections législatives anticipées de novembre 2024. Enseignante de profession, cette militante à Keur Massar dans la banlieue de Dakar, succède ainsi à Maïmouna Dièye, l'une des figures féminines de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko.

Le nouveau ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, tête de liste départementale de Pastef dans le département de Louga (nord) aux dernières élections législatives, est un ingénieur informaticien qui vivait en France avant son élection comme député.

Enfin le député Samba Diouf, promu ministre des Télécommunications et du Numérique, est issue de la liste de PASTEF Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Ce consultant qui était basé en Belgique, hérite de ce département géré depuis 2024 par Alioune Sall, lui aussi responsable de cette zone, notamment Pastef France.

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