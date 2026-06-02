Ethiopie: La septième élection législative ouvre un nouveau chapitre de la démocratie éthiopienne, déclare le président Taye

Addis Ababa — Le président Taye Atskeselassie a déclaré aujourd'hui que la septième élection législative allait ouvrir un nouveau chapitre de la démocratie éthiopienne.

Dans un message publié sur son compte X, le président a déclaré : « J'ai voté aujourd'hui et, ce faisant, je me suis joint à des millions de mes concitoyens pour écrire un nouveau chapitre de la démocratie éthiopienne. »

Il a ajouté que, bien que la démocratie éthiopienne soit encore jeune, la volonté du peuple reste inébranlable.

« Notre démocratie est peut-être jeune, mais le mandat de notre peuple est résolu, irréversible et entièrement le nôtre », a-t-il ajouté.

Le président a également souligné que la véritable signification de cette journée ne pouvait être mesurée par les commentaires extérieurs.

« La véritable mesure de cette journée ne réside pas dans les gros titres des critiques des médias étrangers que j'ai lus, mais dans les longues files d'attente de notre peuple que j'ai vues de mes propres yeux », a-t-il précisé.