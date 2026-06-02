Afrique de l'Ouest: Un nouveau groupe de migrants ouest-africains expulsés des États-Unis est arrivé à Accra

Après avoir déjà accueilli un groupe de 42 migrants africains expulsés des États-Unis l'an dernier dans le cadre de l'accord migratoire qu'il a conclu avec Washington, le Ghana a récidivé cette semaine : plusieurs personnes originaires d'Afrique de l'Ouest déclarées persona non grata sur le territoire américain y ont atterri jeudi 28 mai. Leur nombre exact reste inconnu à ce stade.

Un nouveau groupe de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest a été renvoyé des États-Unis vers le Ghana, a-t-on appris ce samedi 30 mai. Selon une avocate citée par l'AFP, ces migrants expulsés ont atterri jeudi 28 mai à Accra.

Alors que le Ghana a déjà reçu l'an dernier quelque 42 personnes expulsées du territoire américain dans le cadre de l'accord migratoire conclut avec Washington, on ignore à ce stade combien de ressortissants ouest-africains y sont arrivés cette semaine.

Meredyth Yoon, une avocate américaine qui représente l'un de ces migrants, a pour sa part indiqué que son client bénéficiait d'un « sursis d'expulsion », un statut légal qui lui permettait de travailler et de vivre aux États-Unis et grâce auquel il aurait dû être protégé. Selon elle, cet homme pourrait être refoulé vers la Guinée, son pays d'origine, dès ce dimanche 31 mai.

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Les accords conclus entre les États-Unis et des « pays tiers » tels que le Ghana ont déjà permis, par le passé, de contourner les lois américaines sur l'immigration.

L'an dernier, le Ghana a notamment expulsé un Gambien bisexuel vers son pays d'origine où il est désormais obligé de vivre caché, les relations entre personnes de même sexe étant criminalisées en Gambie.

D'autres migrants expulsés avaient, quant à eux, été envoyés vers le Togo où certains vivent toujours en situation irrégulière et sans permis de résidence.