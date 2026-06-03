Afrique: Le Sénégal remporte la CAN U 17 devant la Tanzanie

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal a remporté mardi au Maroc la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17) devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2).

Les deux équipes ont fait match nul (1-1) à l'issue du temps règlementaire. Les Lionceaux étaient mal entrés dans cette finale en concédant un but dès la septième minute suite à une perte de balle au niveau de la défense.

L'attaquant Ibrahima Dione a remis les pendules à l'heure en égalisant à la 64e minute de jeu.

Le score reste inchangé jusqu'à la fin du temps règlementaire.

Les Lionceaux se sont encore appliqués en puisant sur leurs ressources mentales lors de la séance des tirs aux buts pour venir à bout d'une vaillante équipe tanzanienne.

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