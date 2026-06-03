Afrique: CAN U17 - Le Sénégal bat la Tanzanie et décroche sa 2e étoile

Le Sénégal a été sacré champion de la Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies de la CAF, Maroc 2026, après avoir battu la Tanzanie 4 tirs au but à 2 à l’issue d’un match nul (1-1) lors de la finale disputée mardi à Rabat.

Le Sénégal est de nouveau champion d'Afrique en 2026 ! Après la CAN 2025, la CAN U15, les U17 ont remporté la CAN ce mardi 02 juin 2026 en battant la Tanzanie aux tirs au but (4-2), après un nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Le Sénégal remporte sa 2e CAN U17 après 2023 et rejoint le Ghana au palmarès des pays les plus titrés.

La grande finale de la CAN U17 entre le Sénégal et la Tanzanie n'a pas déçu. Au terme d'un temps réglementaire palpitant et équilibré, les deux équipes se retrouvent à égalité (1-1) et se départagent aux tirs au but.

Dès la première minute, Mouhamed Wagne s'illustre pour les Lionceaux avec une frappe bien captée par le gardien tanzanien. Mais les Lionceaux vont se faire surprendre. À la 7e minute, suite à une interception au milieu de terrain, Hamis Chenga déclenche une frappe à l'entrée de la surface et trompe le gardien sénégalais Assane Sarr pour inscrire le premier but de cette finale.

Les hommes de Lamine Sané réagissent mais se heurtent à un gardien tanzanien en grande forme. À la 22e minute, sur une passe lumineuse de Thierno Sow, Ibrahima Sow reprend de la tête, mais le gardien Haji s'interpose et repousse en corner. Le Sénégal multiplie les tentatives : à la 32e minute, sans trouver la faille avant la mi-temps.

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En seconde période, les Lionceaux continuent de pousser et finissent par obtenir leur récompense. Le score est ramené à 1-1 après l'égalisation de Dione (64e), quelques minutes seulement après son entrée, forçant les deux équipes à se départager aux tirs au but.

Lors de cette séance, le Sénégal l'emporte 4-2, avec un Assane Sarr encore décisif puisque le portier sénégalais a arrêté le dernier tir tanzanien.