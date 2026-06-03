Afrique: Mondial 2026 - La FIFA dévoile les listes définitives des 48 sélections qualifiées

Dakar — La Fédération internationale de football association (FIFA) a rendu public, mardi, la liste définitive des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026, faisant un total de 1 248 joueurs dont 357 qui ont déjà participé à, au moins, une phase finale de ce prestigieux tournoi.

Les listes définitives ont été transmises à la FIFA le 1er juin. Conformément au règlement de la compétition en vigueur, des changements ne pourront intervenir qu'en cas de blessure grave ou de maladie jusqu'à 24 heures avant le premier match de chaque sélection, indique-t-on.

Cette publication intervient à neuf jours du coup d'envoi de cette grande fête du ballon rond prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet, marquée cette année par l'élargissement du tournoi à 48 nations et à l'affiche quelque 104 matchs.

Parmi les joueurs retenus, 357 ont déjà participé à au moins une phase finale de Coupe du monde, tandis que 891 découvriront pour la première fois la plus prestigieuse compétition de football, renseigne le communiqué de la FIFA.

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Agé de 43 ans, le gardien écossais, Craig Gordon est le joueur le plus âgé du tournoi, tandis que le Mexicain Gilberto Mora, 17 ans, en est le plus jeune.

Au total, 22 joueurs ont moins de 20 ans et sept autres sont âgés de 40 ans ou plus, selon le texte.

La FIFA s'est également attardée sur la présence de 22 anciens champions du monde ainsi que celle de trois joueurs qui disputeront une sixième Coupe du monde, un record.

Il s'agit de l'Argentin Lionel Messi (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026), le Portugais Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026) et le gardien mexicain Guillermo Ochoa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026).

Cette édition sera aussi marquée par les débuts du Cap-Vert, de Curaçao, de la Jordanie et de l'Ouzbékistan dans la compétition mondiale.

L'Ouzbékistan sera notamment emmené par le défenseur Abdukodir Khusanov, joueur de Manchester City, tandis que plusieurs jeunes talents figurent parmi les joueurs à suivre, notamment le Français Warren Zaïre-Emery, le Néo-Zélandais Finn Surman et le Marocain Bilal El Khannouss, souligne la même source.

Elle se félicite également de la diversité du football mondial moderne avec 449 clubs représentés issus de 71 pays.

Certaines sélections, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, comptent presque exclusivement des joueurs évoluant dans leur championnat national, alors que des équipes comme le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, Curaçao, la République démocratique du Congo, le Sénégal et l'Uruguay s'appuient entièrement sur des joueurs évoluant à l'étranger.

Chez les sélectionneurs, le Portugais Carlos Queiroz, à la tête du Ghana, participera à sa cinquième Coupe du monde consécutive après avoir dirigé le Portugal en 2010 puis l'Iran en 2014, 2018 et 2022. Il devient le deuxième entraîneur de l'histoire à réaliser cette performance après Bora Milutinović.