Afrique: Le Sénégal remporte sa deuxième CAN U17 et entre dans le cercle des nations les plus titrées

Le Sénégal a été sacré champion de la Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies de la CAF, Maroc 2026, après avoir battu la Tanzanie 4 tirs au but à 2 à l’issue d’un match nul (1-1) lors de la finale disputée mardi à Rabat.

Dakar — L'équipe nationale masculine du Sénégal des moins de 17 ans a remporté mardi à Rabat sa deuxième Coupe d'Afrique des nations (CAN U17), après son premier sacre obtenu en 2023, devenant ainsi la sixième nation à décrocher le trophée à deux reprises, après le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria.

Créée en 1995, la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans est une compétition organisée par la Confédération africaine de football (CAF). Disputée tous les deux ans, sa première édition s'est tenue au Mali en 1995.

Le Ghana a été le premier pays à inscrire son nom au palmarès grâce au succès des Black Starlets en 1995, avant de récidiver en 1999.

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À l'instar du Ghana, quatre autres sélections ont remporté la compétition à deux reprises. Le Mali s'est imposé en 2015 au Niger puis en 2017 au Gabon. Les Lionceaux indomptables du Cameroun ont remporté les éditions de 2003 en Eswatini et de 2019 en Tanzanie. La Gambie a triomphé à domicile en 2005 avant de récidiver en 2009 en Algérie. Le Nigeria a, quant à lui, soulevé le trophée en 2001 aux Seychelles et en 2007 au Togo.

Le Sénégal est devenu le neuvième pays à remporter la CAN U17 lors de son premier sacre en 2023. Les autres vainqueurs sont le Maroc (2025), la Côte d'Ivoire (2013), l'Égypte (1997) et le Burkina Faso (2011).

En cinq participations, le Sénégal a remporté deux titres continentaux. Les Lionceaux avaient été éliminés en phase de groupes lors des éditions 2011 et 2019, puis en quarts de finale en 2025.

La dernière édition disputée avant le sacre sénégalais de 2026 avait été remportée par le Maroc à domicile en 2025.

L'édition 2026 est la deuxième consécutive à réunir 16 équipes, contre 12 auparavant.

Les dix meilleures sélections du tournoi se qualifient pour la Coupe du monde U17 2026 prévue au Qatar en septembre. Il s'agit du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Égypte, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Mozambique et de l'Ouganda.

Les Lionceaux participeront ainsi à leur quatrième Coupe du monde U17 après celles de 2019, 2023 et 2025.

Palmarès de la CAN U17 (1995-2026)