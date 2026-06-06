Angola: Le pays et Oman renforcent le dialogue politique et la coopération bilatérale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu vendredi en audience à Luanda l'envoyé spécial de Sa Majesté le sultan d'Oman, Haitham bin Tariq, Omar Said Ali Kathiri, porteur d'un message officiel du souverain omanais.

Le contenu de la correspondance n'a pas été divulgué. À l'issue de l'entretien, l'émissaire a toutefois souligné le caractère constructif des discussions tenues avec le Chef de l'État angolais, mettant en avant l'intérêt commun des deux pays pour le renforcement de leurs relations bilatérales.

« J'étais porteur d'un message adressé au Président de la République d'Angola de la part de Sa Majesté le sultan d'Oman. Nous avons abordé des questions liées à l'amitié et à la coopération entre nos deux pays », a-t-il déclaré à la presse.

L'envoyé spécial a également indiqué que les échanges ont permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun, saluant la vision du Président João Lourenço.

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« Le débat a été très fructueux. Il est toujours utile d'écouter les conseils avisés des dirigeants africains », a-t-il ajouté.

Cette audience s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre l'Angola et le sultanat d'Oman, alors que Luanda intensifie ses contacts politiques et économiques avec des partenaires du Moyen-Orient.

L'Angola et Oman renforcent leur coopération bilatérale

L'Angola et le sultanat d'Oman poursuivent le renforcement de leurs relations de coopération bilatérale, avec un accent particulier sur les domaines politique et diplomatique, énergétique, commercial et des investissements, dans le cadre de l'intensification des contacts institutionnels entre les deux pays.

La proximité entre Luanda et Mascate repose sur un intérêt commun pour la diversification économique, la coopération Sud-Sud et le développement de partenariats stratégiques, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la logistique maritime, de l'agriculture, du tourisme, de la formation technique et du commerce.

Sur le plan politique, les deux États maintiennent un dialogue fondé sur la concertation diplomatique et le renforcement des relations bilatérales, à travers des échanges de messages entre chefs d'État et des visites d'envoyés spéciaux.

L'Angola considère Oman comme un partenaire stratégique dans la région du Golfe, tandis que le sultanat suit avec intérêt le potentiel angolais en ressources naturelles, pêche, infrastructures et chaînes logistiques.

Depuis son accession au trône en 2020, le sultan Haitham bin Tariq cherche également à étendre la présence économique d'Oman en Afrique, par le biais de fonds souverains et d'investissements dans des secteurs structurants tels que l'énergie, les transports et la logistique maritime.

La récente réception de l'envoyé spécial omanais par le Président angolais João Lourenço est interprétée comme un signe supplémentaire de la volonté politique des deux pays d'approfondir le dialogue bilatéral et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et institutionnelle.

AFL/SC/BS