Angola: Le Sultan d'Oman en visite au pays pour renforcer la coopération bilatérale

Luanda — Le Sultan d'Oman, Haitham bin Tarik Al Said, arrive jeudi à Luanda pour une visite d'État de 48 heures, à l'invitation du Président de la République, João Lourenço, dans le but de renforcer les relations bilatérales.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures, cette visite intervient dans un contexte de rapprochement entre l'Angola et Oman, avec des perspectives d'élargissement de la coopération aux secteurs des mines, de l'énergie, de la technologie, du tourisme, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des transports, de la logistique et des infrastructures portuaires.

Les relations politico-diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 13 décembre 2005 et connaissent une évolution positive, marquée par des contacts réguliers de haut niveau et un renforcement de la coopération économique.

L'un des moments forts de ce rapprochement a eu lieu en décembre 2024, lorsque le Président João Lourenço a effectué une visite officielle au Sultanat d'Oman, du 19 au 21 décembre, à l'invitation du Sultan Haitham bin Tarik Al Said.

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Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état des relations bilatérales et identifié de nouveaux domaines de coopération, en accordant une attention particulière aux secteurs économique, commercial et des investissements.

À cette occasion, des instruments de coopération ont été signés, notamment un accord portant sur l'acquisition d'une participation dans les activités diamantifères de Catoca et de Luele, ainsi que des mémorandums d'entente dans les domaines de l'énergie et des initiatives financières stratégiques.

La visite du Président João Lourenço a ouvert la voie à une participation accrue des investisseurs omanais à l'économie angolaise et a donné un nouvel élan au dialogue entre Luanda et Mascate.

La présence du Sultan d'Oman en Angola, selon le communiqué, devrait permettre de donner suite aux accords conclus entre les deux pays et d'approfondir les opportunités de coopération dans des secteurs jugés stratégiques pour les deux économies.ART/LUZ