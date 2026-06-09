Afrique: Mondial 2026 - Le meilleur arbitre africain 2025 interdit d'entrée aux États-Unis

L'arbitre international somalien Omar Artan, désigné meilleur arbitre africain de l'année 2025 par la Confédération africaine de football (CAF), a été refoulé par les autorités américaines à son arrivée sur le territoire des États-Unis, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon des informations rapportées, le juge de ligne figurait parmi les arbitres sélectionnés par la Fédération internationale de football association (FIFA) pour officier lors de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'arbitre aurait rencontré des difficultés pour obtenir son visa d'entrée, malgré l'intervention de l'ambassade de Somalie à Nairobi, qui lui aurait délivré un passeport diplomatique afin de faciliter ses démarches.

À son arrivée sur le sol américain, Omar Artan s'est toutefois vu refuser l'accès au territoire et a été immédiatement réacheminé vers la Turquie, sans qu'aucune communication officielle n'ait été rendue publique concernant les motifs de cette décision.

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Figure montante de l'arbitrage africain, Omar Artan a notamment dirigé la saison dernière la finale retour de la Ligue des champions de la CAF entre les Égyptiens de Pyramids FC et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Cet incident intervient à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026 et soulève des interrogations sur les conditions de participation de l'arbitre somalien à la compétition, pour laquelle il avait été officiellement retenu par la FIFA.