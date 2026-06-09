Afrique: Entre tensions géopolitiques et fièvre sportive, le Mondial-2026 démarre sous haute tension

À trois jours du coup d'envoi, la Coupe du monde 2026 inédite avec ses 48 participants répartis entre les États-Unis, le Mexique et le Canada est déjà marquée par les turbulences géopolitiques.

Premier couac retentissant : l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, refoulé samedi à Miami malgré un visa en règle, n'officiera pas durant le tournoi. La Fifa a indiqué qu'elle «n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte», tandis que les citoyens somaliens sont frappés d'une interdiction de voyage aux États-Unis décrétée par l'administration Trump.

L'Irak a également essuyé des déboires à son arrivée. L'attaquant Aymen Hussein a été retenu près de sept heures à l'aéroport de Chicago, et le photographe officiel de la sélection s'est vu refuser l'entrée sur le territoire malgré un visa valide. Quant à l'Iran, dont l'équipe a pris ses quartiers à Tijuana, au Mexique, faute de visas de longue durée accordés par Washington, une quinzaine d'accompagnants dont le président de la fédération n'ont pas obtenu le précieux sésame.

Sur le terrain, les regards convergent vers Mexico, où le match d'ouverture opposera jeudi le Mexique à l'Afrique du Sud au mythique stade Aztèque. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a promis que la cérémonie inaugurale, animée par Shakira et le chanteur nigérian Burna Boy, se déroulerait «dans la paix et la tranquillité», malgré des manifestations d'enseignants prévues dans la capitale.

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La Fifa, qui table sur 8,9 milliards de dollars de recettes pour ce seul tournoi, ambitionne un spectacle total Gianni Infantino ayant promis «104 Super Bowls». La finale, prévue le 19 juillet au MetLife Stadium d'East Rutherford dans le New Jersey, comprendra pour la première fois dans l'histoire du Mondial un show à la mi-temps.

Côté stars, les nouvelles sont rassurantes. Lionel Messi, touché au tendon d'Achille, «va beaucoup mieux» selon son sélectionneur. Lamine Yamal sera apte pour l'entrée en lice de l'Espagne le 16 juin. Seul Neymar reste en suspens pour le premier match du Brésil, samedi contre le Maroc.