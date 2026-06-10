Gabon: Le pays lance le chantier titanesque de Kobé-Kobé pour réaliser sa transition économique

Pose de la première pierre du port en eau profonde de Kobé-Kobé par le président Brice Oligui Nguema

Le Gabon pose les fondations de son autonomie industrielle post-pétrolière. Sous l'impulsion du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, les travaux de construction du port en eau profonde de Kobé-Kobé ont été officiellement lancés. Ce mégaprojet intégré, adossé à l'un des plus grands gisements de fer de la planète et soutenu par de nouvelles infrastructures ferroviaires et énergétiques, ambitionne de restructurer en profondeur le modèle de croissance du pays à l'horizon 2030.

La façade maritime gabonaise s'apprête à accueillir une infrastructure logistique de premier plan. Édifié dans la province de l’Estuaire, le futur terminal portuaire en eau profonde de Kobé-Kobé disposera d'un tirant d’eau compris entre 14 et 16 mètres. Cette profondeur technique remarquable lui permettra de recevoir des navires de commerce de très grande capacité, renforçant la compétitivité du pays face aux places portuaires concurrentes du golfe de Guinée, à l'instar de Kribi au Cameroun ou de Pointe-Noire au Congo.

Cependant, la spécificité de Kobé-Kobé réside dans sa nature interconnectée. L'infrastructure ne fonctionnera pas de manière isolée, mais comme le débouché maritime d'une immense chaîne de valeur nationale. Selon les données d'analyse publiées par la rédaction de Gabon Média Time, le complexe industriel s'articule autour de trois autres projets d'envergure :

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L'exploitation du gisement de fer de Belinga (situé dans la province de l'Ogooué-Ivindo), considéré par les géologues comme l'une des réserves de minerai de fer de haute qualité les plus massives et encore inexploitées au monde ;

La construction d'un corridor ferroviaire inédit reliant directement le cœur minier de Belinga au complexe portuaire de l'Estuaire ;

La création du futur barrage hydroélectrique de Booué, indispensable pour garantir l'autonomie énergétique des installations extractives et des usines de transformation.

Cette approche concertée vise à rompre avec l'historique modèle d'économie de rente extractive en imposant la transformation métallurgique locale avant toute exportation. La mise en œuvre opérationnelle de ce hub a franchi un cap décisif en avril 2026 grâce à la signature d’une convention de partenariat stratégique entre l’État gabonais et le géant de la logistique Africa Global Logistics (AGL).

Au-delà de l'aspect purement infrastructurel, le projet Kobé-Kobé est présenté par les autorités de Libreville comme un puissant levier d’inclusion sociale. Les projections d'impact économique tablent sur la création d'un volume global allant jusqu’à 160 000 emplois, directs et indirects, tout au long des phases de déploiement et d'exploitation du complexe.

Pour la jeunesse gabonaise, ce vivier représente une opportunité majeure d'insertion professionnelle dans des secteurs techniques variés : génie civil, manutention portuaire, ingénierie énergétique, maintenance ferroviaire et métallurgie. Le gouvernement national ambitionne de susciter un effet d'entraînement systémique sur le secteur privé local en intégrant les petites et moyennes entreprises (PME) nationales dans les chaînes de sous-traitance et de fourniture de services du projet.

L'activation du chantier de Kobé-Kobé revêt également une portée hautement politique et géopolitique. Initié sous la magistrature constitutionnelle de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce projet incarne la doctrine de restauration de la souveraineté économique nationale par la reprise en main des infrastructures critiques du pays. Il s'agit pour Libreville de préparer activement l'épuisement progressif des réserves pétrolières, qui portent encore le budget de l'État, en pivotant vers l'industrie minière durable. Si le calendrier d'exécution des travaux est scrupuleusement observé par les consortiums engagés, Kobé-Kobé s'affichera dès 2030 comme le principal moteur de l'émergence industrielle du Gabon.