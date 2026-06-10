Gabon: Le Président de la République lance les travaux du Port en eau profonde de Kobe Kobe

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema A procédé ce jour à Nyonie, dans le département du Komo- océan au lancement des travaux du Port en eau profonde de Kobe Kobe.

Cette cérémonie historique à forte portée symbolique a vu la participation de plusieurs autorités administratives, gouvernementales, législatives, traditionnelles ainsi que le corps diplomatique accrédité au Gabon.

Fruit d'un partenariat tripartite signé le 23 avril 2026 entre l'État gabonais, la Société Africa Global Logistics (AGL) et le groupe Algest Investment Bank le Port minéralier en eau profonde de Kobe-Kobe entre aujourd'hui dans la phase concrète d'exécution de ses travaux.

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Situé sur la façade atlantique de la province de l'Estuaire, ce projet d'envergure qui sera érigé sur une superficie de 500 hectares comprend un port minéralier, quatre postes à quais, un chemin de fer minéralier de 535 km, un barrage hydroélectrique de 400 mégawatts (Booué) et la mine de fer de Belinga avec une capacité de production de 100 millions de tonnes de fer par an.

Avec ces 4 maillons, cette infrastructure indispensable au développement du projet de Belinga permettra de relier les zones de la production au réseau ferroviaire puis à une plateforme portuaire afin d'exporter les produits transformés vers des marchés internationaux.

Ce projet intégrateur répond à une ambition commune : collecter, transformer et faire rayonner le Gabon à l'échelle régionale conformément à la volonté du Chef de l'État qui ambitionne de doter le pays d'infrastructures stratégiques capables de soutenir l'exploitation locale des ressources, leur transformation et leur exportation .

Faire des ressources naturelles du Gabon un levier de transformation économique, de création d'emplois et de développement des territoires, lui conférer une souveraineté industrielle et en faire un hub logistique en Afrique centrale.

Avec le développement de toutes ces infrastructures connexes, ce sont plus de 9000 emplois directs et 100 000 emplois indirects qui seront créés d'ici à l'horizon 2030.

De par la qualité des investissements, ce projet fédérateur réunit des investisseurs et partenaires du développement issus de plusieurs pays de tous les continents. A l'instar de AGL pour les infrastructures, China Railway pour le développement ferroviaire, EDF Synohydro pour les infrastructures énergétiques, Tragigura pour la commercialisation internationale des minerais et produits transformés , Fortescue pour l'expertise minière et industrielle et bien d'autres.

Ce qui fait du Gabon un pays attractif sur le plan économique, doté d'institutions fortes et d'une stabilité politique, et ouvert à plusieurs partenaires économiques qui participent pleinement au développement multisectoriel de notre pays.

La mise en oeuvre de ces grands projets structurants est la matérialisation de la vision du Chef de l'État, la transformation économique et industrielle du Gabon afin de créer des richesses, de la valeur ajoutée, des emplois et renforcer la compétitivité du Gabon pour en faire un pôle d'excellence dans la sous-région et au-delà.