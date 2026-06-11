Afrique: Mondial 2026 - Le continent passe à la puissance 10

C'est un séisme historique pour le football continental. Ce jeudi, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 sera donné en Amérique du Nord avec une affiche d'ouverture XXL et hautement symbolique : Mexique - Afrique du Sud. Pour la toute première fois de l'histoire, l'Afrique alignera un contingent à deux chiffres sur la plus grande scène du monde.

Grâce au passage du tournoi à 48 équipes, ils seront dix pays à porter les espoirs de tout un continent : l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie.

Quatre ans après l'épopée fantastique du Maroc au Qatar, devenu le premier pays africain à hisser son drapeau dans le dernier carré d'un Mondial, cette représentativité record doit servir de tremplin. L'objectif est clair : briser définitivement le plafond de verre.

Du pionnier égyptien au record de 2010

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Le roman de l'Afrique au Mondial vient de loin. Il s'est ouvert en 1934, en Italie, avec l'Égypte comme unique pionnier. Pendant des décennies, le strapontin réservé au continent est resté ultra-limité. Le Maroc a pris le relais en 1970, avant le Zaïre (aujourd'hui la RD Congo) en 1974, puis la Tunisie en 1978, première nation africaine à remporter un match de Coupe du monde (3-1 face au Mexique).

La montée en puissance s'est accélérée dans les années 80 et 90 avec l'épopée du Cameroun de Roger Milla en 1990 (quart de finale), puis l'avènement du Nigeria. En 1998, le contingent passe à cinq équipes, un standard qui tiendra jusqu'au record de 2010. Cette année-là, portés par l'organisation à domicile de l'Afrique du Sud, six représentants africains étaient sur la ligne de départ, marqués par le quart de finale tragique du Ghana face à l'Uruguay.

Le Maroc a changé les mentalités

En 2022, le Maroc d'Walid Regragui a fait voler en éclats les complexes d'infériorité. En s'offrant le scalp de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal, les Lions de l'Atlas ont envoyé un message fort au monde du football. Désormais, avec dix cartouches dans le chargeur, les chances de revivre un tel run historique sont démultipliées.

Les trois grandes histoires de ce contingent 2026 :

Le Cap-Vert, le grand baptême : C'est la magnifique story de cette édition. Les Requins Bleus vont fêter la toute première participation de leur histoire à une phase finale.

C'est la magnifique story de cette édition. Les Requins Bleus vont fêter la toute première participation de leur histoire à une phase finale. La RD Congo, le grand retour : Cinquante-deux ans après le calvaire des Léopards du Zaïre en Allemagne (1974), la RDC retrouve enfin la lumière de la scène mondiale.

Cinquante-deux ans après le calvaire des Léopards du Zaïre en Allemagne (1974), la RDC retrouve enfin la lumière de la scène mondiale. Les Bafana Bafana rouvrent le bal : Absente depuis « son » Mondial en 2010, l'Afrique du Sud fait un retour fracassant et aura l'honneur de disputer le match d'ouverture face au Mexique, un remake savoureux du match de 2014 et de 2010 (1-1, but mythique de Tshabalala).

Si le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et la Côte d'Ivoire apportent leur immense expérience de ces joutes internationales, la fraîcheur du Cap-Vert et de la RDC promet de bousculer la hiérarchie.

Pour l'Afrique, ce Mondial 2026 ne sera pas qu'une affaire de chiffres. Il s'agira de traduire cette présence record en performances historiques. Les attentes sont immenses, l'ambition l'est tout autant.

Frise historique : L'évolution de la représentation africaine