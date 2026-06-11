Afrique Centrale: L'arc des vulnérabilités s'élargit

Entre guerre au Soudan, menace terroriste, pressions humanitaires et fragilités institutionnelles, l'Afrique centrale fait face à une convergence inédite de risques sécuritaires.

L'Afrique centrale traverse une phase de forte turbulence géopolitique. Dans son dernier exposé devant le Conseil de sécurité des Nations unies, la secrétaire générale adjointe pour l'Afrique, Martha Pobee, a dressé un constat préoccupant : malgré certaines avancées institutionnelles et électorales, la sous-région demeure confrontée à une accumulation de crises qui menacent sa stabilité à moyen terme. Cette situation traduit une réalité désormais bien connue des stratèges : les conflits contemporains ne restent plus confinés à leurs frontières d'origine. Ils produisent des effets de contagion qui redessinent progressivement les équilibres régionaux.

Le conflit soudanais, un facteur majeur de déstabilisation régionale

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Depuis le déclenchement de la guerre au Soudan en avril 2023, l'Afrique centrale subit les conséquences d'un conflit qui dépasse largement le cadre soudanais. Les déplacements massifs de populations, la circulation d'armes, l'activité accrue des réseaux criminels transfrontaliers et la pression exercée sur les capacités humanitaires des États voisins alimentent une instabilité croissante. Cette dynamique illustre un phénomène classique en relations internationales : lorsqu'un État central entre dans une phase de guerre prolongée, ses périphéries deviennent à leur tour vulnérables aux répercussions sécuritaires, économiques et sociales. Pour l'Afrique centrale, le risque principal réside désormais dans la régionalisation progressive du conflit.

Le bassin du lac Tchad demeure un foyer d'insécurité majeur

Parallèlement à la crise soudanaise, les groupes armés opérant dans le bassin du lac Tchad continuent de représenter une menace significative. Malgré les succès obtenus ces dernières années par la Force multinationale mixte, les organisations affiliées à Boko Haram et à l'État islamique en Afrique de l'Ouest conservent une capacité de nuisance importante. Leur stratégie repose désormais moins sur le contrôle territorial que sur la mobilité, les attaques éclairs et la déstabilisation économique des zones rurales. Cette évolution rend la lutte sécuritaire plus complexe et plus coûteuse pour les États concernés.

Une crise humanitaire silencieuse

Au-delà de la dimension militaire, l'Afrique centrale fait face à une pression humanitaire sans précédent. L'afflux de réfugiés, les déplacements internes, l'insécurité alimentaire et les effets du changement climatique créent un environnement particulièrement fragile. Selon les agences onusiennes, plusieurs millions de personnes dépendent aujourd'hui d'une assistance humanitaire dans la région. Cette situation est aggravée par la baisse mondiale de l'aide publique au développement et la réduction progressive des financements internationaux, qui limitent la capacité de réponse des organisations humanitaires.

Des fragilités économiques persistantes

Les défis sécuritaires interviennent dans un contexte économique déjà contraint. La dépendance aux matières premières, la faiblesse de l'industrialisation, le chômage des jeunes et l'endettement croissant réduisent les marges de manoeuvre des gouvernements. Or, l'expérience montre que l'insécurité prospère souvent sur des fragilités socio-économiques profondes. La pauvreté, l'absence de perspectives professionnelles et le déficit de services publics constituent autant de facteurs susceptibles d'alimenter les tensions et de favoriser le recrutement par des groupes armés ou criminels.

L'enjeu de la gouvernance régionale

Face à ces défis, la réponse ne peut être uniquement nationale. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale est appelée à jouer un rôle croissant dans la coordination des politiques sécuritaires, humanitaires et économiques. La multiplication des menaces transfrontalières impose une coopération renforcée en matière de renseignement, de contrôle des frontières et de gestion des crises. Plus largement, la stabilité régionale dépendra de la capacité des États à renforcer leurs institutions tout en préservant les libertés publiques, régulièrement évoquées par les Nations unies comme un sujet de préoccupation.