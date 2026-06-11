Afrique de l'Ouest: Romuald Wadagni à la manœuvre pour recoudre les morceaux d'une Afrique de l'Ouest fracturée

Cotonou accélère son offensive diplomatique pour tenter d'apaiser les turbulences politiques qui secouent la sous-région. Dans le cadre d'une vaste tournée présidentielle, le chef de l'État béninois Romuald Wadagni a enchaîné, le mardi 9 juin 2026, deux visites hautement stratégiques à Dakar puis à Bamako. Cette séquence s'inscrit dans une démarche globale visant à repositionner le Bénin comme un pont de dialogue incontournable entre les États côtiers de la CEDEAO et les régimes militaires de l'Alliance des États du Sahel (AES).

L'axe Cotonou-Dakar : la concertation pour une souveraineté partagée

Accueilli avec les honneurs militaires à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Romuald Wadagni a été reçu par le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour un entretien en tête-à-tête au Palais de la République, suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Au-delà du strict déploiement protocolaire, cette rencontre a permis de sceller une véritable convergence de vues sur la gestion des crises régionales. Les deux dirigeants ont longuement échangé sur les mécanismes de relance des échanges commerciaux, la stabilité de la coopération monétaire au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et la réponse globale à apporter aux menaces sécuritaires.

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Cette complicité politique traduit une volonté commune de privilégier la concertation et la solidarité, alors que l'espace régional traverse une crise existentielle. Depuis sa prise de fonction, le pouvoir sénégalais milite pour une diplomatie de rapprochement pragmatique. Cette vision s'aligne avec les efforts de la CEDEAO, qui a nommé en mars 2026 l'ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté au poste de négociateur en chef pour conduire les délicates discussions avec les pays de l'AES, discussions qui portent à la fois sur une possible réconciliation et sur les termes d'une éventuelle séparation ordonnée entre les deux blocs.

L'étape de Bamako : rétablir la confiance avec le noyau de l'AES

Quelques heures seulement après son départ de Dakar, le président béninois a rallié Bamako pour un entretien crucial au palais de Koulouba avec le président de la Transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta. Accueilli avec les honneurs militaires et l'exécution des hymnes nationaux, Wadagni s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec son homologue malien, avant une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. L'enjeu de cette rencontre consistait à décrisper des relations bilatérales historiquement refroidies par les vagues de sanctions communautaires imposées par la CEDEAO et par les vives altercations frontalières qui ont opposé le Bénin au Niger et au Burkina Faso voisins.

Les discussions se sont soldées par une volonté partagée de relancer les canaux de coopération économique et culturelle, actant la réactivation prochaine de la Grande Commission mixte de coopération Bénin-Mali. Sur le terrain de la défense, les deux chefs d'État ont insisté sur l'urgence d'une meilleure coordination opérationnelle contre les groupes terroristes qui frappent aussi bien le Sahel que les frontières septentrionales des pays côtiers, tout en réaffirmant leur attachement strict au respect de la souveraineté nationale. Pour ancrer ce dégel dans le temps, le général Assimi Goïta a officiellement accepté l'invitation de son homologue pour une visite d'État à Cotonou, dont les modalités seront définies par voie diplomatique.

L'UEMOA comme ultime passerelle économique

Cette double escale n'est pas isolée : elle parachève un périple intensif entamé au début du mois de juin auprès de l'ensemble des pays membres de l'UEMOA. Romuald Wadagni avait déjà rencontré les autorités du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire, avant de clore sa tournée en Guinée-Bissau.

Alors que les institutions politiques traditionnelles vacillent sous l'effet des ruptures institutionnelles, le Bénin utilise l'intégration économique et l'union monétaire commune comme l'ultime fil conducteur capable de lier des capitales ouest-africaines politiquement divisées. Pour Cotonou, le succès de cette médiation est vital, tant pour sécuriser la fluidité de ses corridors marchands que pour prémunir la sous-région d'un éclatement géopolitique définitif.