Afrique: Mondial 2026 - Le Mexique domine l'Afrique du Sud en ouverture, 2-0

Dakar — L'Afrique du Sud s'est inclinée 2-0 face au Mexique, jeudi, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, au stade Azteca, au Mexico

Les buts mexicains ont été inscrits par Julian Quiñones dès la 9e minute et Raul Jiménez à la 67e minute.

La rencontre n'a pas été particulièrement emballante sur le plan du jeu.

Les Mexicains ont tenté de proposer davantage offensivement, tandis que les Sud-Africains sont apparus en manque de rythme et rarement dans le coup.

Le spectacle est toutefois venu de l'intensité des duels et du nombre de cartons rouges distribués par l'arbitre.

Les Sud-Africains ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions de Sithole (49e) et Zwane (84e). Le Mexique a également écopé d'un carton rouge dans le temps additionnel, César Montes étant expulsé dans les dernières secondes du match.

Grâce à ce succès, les Mexicains prennent provisoirement la tête du groupe A en attendant l'autre rencontre de la poule entre la Corée du Sud et la République tchèque, prévue cette nuit à 2h00 GMT au stade Akron de Zapopan, au Mexique.