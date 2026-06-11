Afrique: Le continent prêt à vibrer pour la Coupe du monde 2026 et ses dix représentants

La Coupe du monde 2026 masculine de football se déroule du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. De l'Afrique du Sud - qui dispute le match d'ouverture ce jeudi à 19h TU face aux Mexicains - aux quatre pays d'Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie), en passant par le néophyte cap-verdien, les revenants congolais de RDC ou les Ouest-Africains de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal, c'est tout un continent qui attend cette première édition de l'histoire à 48 équipes.

Trois pays hôtes, 38 jours de compétition, 48 équipes, 104 matches : le Mondial de football de la démesure, la Coupe du monde 2026 de la Fifa, débute ce 11 juin à Mexico à 19h TU avec la rencontre entre le Mexique - qui accueille le tournoi avec les États-Unis et le Canada - et l'Afrique du Sud, l'un des dix représentants africains. Des Sud-Africains qui avaient déjà ouvert le bal, lors de l'édition 2010 sur leur terre, face à ce même adversaire avec, à la clé un nul 1-1.

Quelles sont les chances des dix équipes africaines durant ce Mondial 2026 ? Il y a quatre ans, au Qatar, deux sélections étaient sorties du lot : le Sénégal, en atteignant les huitièmes de finale, mais surtout le Maroc qui avait offert au continent la toute première demi-finale de Coupe du monde de son histoire.

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Même si l'effet de surprise, cette fois, ne jouera plus, les Lions de l'Atlas paraissent tout à fait en mesure de rejouer les troubles-fête, avec une équipe sur le papier très solide sur toutes les lignes.

De leur côté, pour leur troisième Coupe du monde consécutive, les Sénégalais de l'inusable Sadio Mané semblent capables de faire au moins aussi bien que leur historique quart de finale du Mondial 2002.

Derrière les deux finalistes de la dernière CAN, la Côte d'Ivoire peut légitimement espérer passer enfin le cap du premier tour d'un Mondial, voire plus, comme en témoigne le récent succès des Éléphants contre l'équipe de France, en match de préparation.

Idem pour l'Algérie, de retour douze ans après son huitième de finale du Mondial 2014 et qui vient de battre les Pays-Bas en amical. Malgré le décalage horaire et des rencontres programmées en pleine nuit (comme Argentine - Algérie le 17 juin à 1h TU), les supporters des Verts ne voudront rien manquer.

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Avec les huit meilleurs troisièmes de la phase de groupes qualifiés pour les 16e de finale, d'autres sélections africaines pourraient par ailleurs bien prolonger leur séjour, à l'image de sélections moult fois mondialistes comme l'Égypte.

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Il y a aussi la Tunisie, une grande habituée du tournoi, avec cette septième participation. Même si au pays, la confiance envers les Aigles de Carthage reste mesurée...

De son côté, le Ghana compte bien briller, même s'il devra davantage compter sur le soutien de supporters de sa diaspora, déjà présents en Amérique du Nord, que sur des Ghanéens venus du pays, au vu des coûts du voyage et problèmes de visas.

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Welly Diallo Reste le novice cap-verdien et le revenant congolais qui, portés par leur enthousiasme et leur fougue, sont prêts à renverser des montagnes. À Kinshasa, suite à une campagne de qualification épique, on veut croire au fabuleux destin des Léopards.

Et dans les 44 autres pays d'Afrique qui ne participent pas à cette Coupe du monde 2026 ? Chacun à ses favoris et y va de ses pronostics, comme en République centrafricaine - pays qui n'a jamais goûté à cet événement - où on spécule sur l'affiche de la finale, programmée le 19 juillet prochain près de New York.

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Coupe du monde 2026: ces joueurs africains à suivre Sadio Mané, superstar des Lions, compte bien faire trembler les filets pour sa deuxième Coupe du monde. Dans une sélection qui se voit embêter les favoris, il reste, à 34 ans, l'arme numéro un de l'attaque sénégalaise.

Ses 34 bougies, Mohamed Salah les soufflera, lui, le 15 juin, jour de l'entrée en lice de l'Égypte contre la Belgique. Objectif pour le Pharaon : mener sa sélection vers une première victoire en phase finale d'un Mondial. Et pourquoi pas, créer la surprise ? « C'est génial, c'est formidable d'être à la Coupe du monde, d'atterrir ici, aux États-Unis, lance-t-il. Je pense que tout le monde a une chance. On va donner le meilleur de nous-même et on verra bien. J'espère qu'on ira loin ».

Et puis, il y a les Marocains avec Achraf Hakimi et Brahim Diaz, en leaders techniques. Pour Patrick Juillard, consultant de notre émission Radio Foot international, les deux Lions de l'Atlas jouent gros cet été : « Brahim Diaz a beaucoup à se faire pardonner depuis la finale de la CAN et son penalty manqué. Et Hakimi a eu une saison un peu compliquée au PSG. Peut-être qu'on va voir le meilleur moment de sa saison justement avec cette Coupe du monde, puisqu'il s'est préparé en conséquence. »

Enfin, il ne faudrait pas oublier Antoine Semenyo. À 26 ans, l'un des nouveaux visages du Championnat d'Angleterre mènera une équipe ghanéenne en pleine reconstruction.