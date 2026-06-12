Afrique: Comment l'UEFA a transformé un fiasco de la FIFA en coup de com' magistral

Le football moderne nous avait habitués aux guerres d'usure en coulisses et aux sourires de façade sur les tapis rouges. Mais ce jeudi, l'UEFA a troqué la diplomatie pour un tacle les deux pieds décollés, direction les tibias de la FIFA.

L'instance européenne vient d'annoncer que l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan officiera lors de la prochaine Supercoupe d'Europe entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Un choix sportif ? Certes, l'homme de 34 ans est un crack du sifflet, sacré meilleur arbitre africain en 2025. Mais ne nous y trompons pas : cette nomination est avant tout un chef-d'oeuvre de cynisme politique. Une véritable cartouche envoyée de Nyon vers Zurich.

Pour comprendre la déflagration, il faut rembobiner le film d'un immense fiasco. Élu parmi les 52 directeurs de jeu pour le Mondial 2026, Omar Artan devait entrer dans l'histoire comme le premier Somalien à arbitrer une Coupe du monde. Patatras. Débarqué à l'aéroport de Miami avec un visa en règle, il est refoulé comme un malpropre par la police aux frontières américaine (CBP), sous couvert du « Travel Ban » de l'administration Trump.

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La réaction de la FIFA ? Un haussement d'épaules administratif qui ressemble fort à un lâche abandon en rase campagne: « La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration... », souligne-t-on. Circulez, il n'y a rien à voir. Gianni Infantino a abandonné son arbitre en plein vol, préférant préserver ses relations avec le gouvernement américain plutôt que de défendre l'équité sportive.

C'est là que l'UEFA a vu la faille. En confiant à Artan le sifflet de la vitrine estivale du football européen (le choc Aston Villa - PSG), Aleksander Čeferin humilie publiquement son rival de la FIFA. Le message est limpide : « Ce que la FIFA et les États-Unis rejettent par lâcheté politique, l'Europe l'accueille par grandeur sportive. »

Mais le plus cruel dans cette affaire ne se joue pas qu'entre l'Europe et le monde. Le miroir tendu par l'UEFA est d'une violence inouïe pour le football africain.

Qui a bougé pour défendre l'honneur du meilleur arbitre d'Afrique ? Pas la Confédération Africaine de Football (CAF).

Pendant que le conseiller du ministère somalien des Sports montait au créneau et que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud saluait l'intégrité de son compatriote, les bureaux de la CAF au Caire sont restés plongés dans un silence de cathédrale. Il aura donc fallu que ce soit l'UEFA -- l'instance du football européen -- qui pose un acte fort pour valoriser et réparer l'injustice faite à un officiel africain.

En récupérant Omar Artan, l'UEFA fait d'une pierre trois coups :

Elle s'achète une image de protectrice des opprimés et du mérite sportif à moindres frais.

Elle ringardise la FIFA en démontrant son incapacité à protéger les acteurs de son propre Mondial.

Elle expose la faillite politique d'une CAF inféodée.

Omar Artan tiendra bien un sifflet majeur cet été, sous les projecteurs du football européen. Justice lui est rendue, et c'est tant mieux pour le jeu. Mais le costume de héros de l'histoire, c'est l'UEFA qui vient de le voler, laissant la FIFA et la CAF face à leurs propres renoncements. Le match des coulisses ne fait que commencer.