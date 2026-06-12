L'Union des associations européennes de football (UEFA) a désigné l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan pour diriger la Supercoupe d'Europe 2026 qui opposera le Paris Saint-Germain à Aston Villa, le 12 août prochain à Salzbourg, en Autriche.

Cette nomination constitue une marque de reconnaissance pour l'officiel somalien de 34 ans, considéré comme l'un des meilleurs arbitres africains de sa génération. L'annonce intervient quelques jours seulement après qu'il a été privé de participation à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en raison d'un refus d'entrée sur le territoire américain malgré un visa valide.

Selon l'UEFA, cette désignation résulte d'échanges avec la Confédération africaine de football (CAF) dans le cadre d'un accord de coopération récemment signé entre les deux institutions. Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a salué les qualités et l'expérience d'Omar Artan, soulignant sa capacité à officier au plus haut niveau des compétitions africaines.

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Cette rencontre prestigieuse mettra aux prises le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, et Aston Villa, détenteur de la Ligue Europa. Elle offrira à l'arbitre somalien l'occasion de diriger l'un des rendez-vous les plus médiatisés du football européen.

Originaire de Mogadiscio, Omar Artan est devenu au fil des années une figure montante de l'arbitrage africain. Inscrit sur la liste FIFA depuis 2018, il a notamment marqué l'histoire en devenant le premier arbitre somalien à officier lors d'une Coupe d'Afrique des Nations (CAN). En 2025, il avait également été désigné meilleur arbitre masculin de la CAF.

Sa nomination pour la Supercoupe d'Europe est perçue comme une reconnaissance de son parcours et de ses performances, mais aussi comme un signal fort en faveur de la coopération entre le football européen et africain.