Artan figure sur la liste internationale de la FIFA depuis 2018 et a été désigné Arbitre masculin de l'année de la CAF en 2025

À la suite de discussions avec sa confédération soeur, la Confédération Africaine de Football (CAF), l'UEFA a annoncé aujourd'hui la nomination de l'arbitre somalien Omar Artan pour officier lors de la Super Coupe de l'UEFA 2026, qui se tiendra le 12 août à Salzbourg entre le vainqueur de l'UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de l'UEFA Europa League, Aston Villa FC.

Malgré son jeune âge, Artan s'est imposé comme l'un des meilleurs arbitres au monde et figure sur la liste internationale de la FIFA depuis 2018. Parmi les rencontres les plus marquantes qu'il a dirigées figure la manche retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2025/26. En reconnaissance de ses performances, il a reçu, en 2025, le Prix de l'Arbitre masculin de l'année aux CAF Awards.

Sélectionné par la FIFA parmi les arbitres retenus pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Artan n'a finalement pas pu participer à la compétition, faute d'autorisation d'entrée aux États-Unis.

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La décision de désigner Artan pour officier lors de la Super Coupe de l'UEFA s'inscrit dans le cadre du Mémorandum d'entente (« MoU ») récemment signé entre l'UEFA et la CAF afin d'encourager la coopération dans de nombreux domaines, notamment l'arbitrage. L'UEFA et la CAF sont unies par un engagement commun en faveur du développement du football à tous les niveaux et de la promotion des valeurs fondamentales d'unité, d'égalité et de non-discrimination.

Aleksander Čeferin, Président de l'UEFA, a déclaré : « Omar Artan est un excellent jeune arbitre, déjà expérimenté, qui a fait ses preuves au plus haut niveau des compétitions de la Confédération Africaine de Football. Le football est fait pour rapprocher les peuples, et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar ainsi qu'à ses qualités exceptionnelles d'arbitre, qui lui ont valu une nomination aussi prestigieuse. Je suis reconnaissant envers mon ami, le président de la CAF, Patrice Motsepe, pour son soutien enthousiaste à notre initiative. »

Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF, a déclaré : « Omar Artan a rendu la Somalie et l'ensemble du continent africain extrêmement fiers. Le Prix de l'Arbitre masculin de l'année de la CAF 2025 qu'il a reçu, ainsi que sa nomination comme arbitre pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, constituent une reconnaissance de ses compétences arbitrales de classe mondiale et du respect international dont il jouit. Je suis très reconnaissant envers mon ami Aleksander Čeferin d'avoir permis à Omar Artan d'officier lors de la Super Coupe de l'UEFA 2026. C'est un grand honneur pour Omar Artan et pour les arbitres africains, ainsi qu'un excellent exemple de la capacité du football à rassembler et à unir les peuples d'Afrique, d'Europe et du monde entier. »