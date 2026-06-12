Afrique: Coupe du monde 2026 - Deux absences majeures dans la liste du Maroc

La Fédération royale marocaine de football a confirmé l'absence d'Abdessamad Ezzalzouli et de Nayef Aguerd de la liste finale du Maroc pour la Coupe du monde 2026, mettant fin aux spéculations sur l'état de santé des deux joueurs.

Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football marocain a indiqué que l'état général des joueurs de la sélection reste globalement rassurant. La majorité des internationaux poursuivent normalement leur préparation sous la supervision du staff technique en vue du Mondial.

Ezzalzouli forfait en raison d'une blessure au genou

Les examens médicaux effectués sur Abdessamad Ezzalzouli Abdessamad Ezzalzouli ont révélé une blessure complexe au genou droit, associant une entorse et une rupture du ligament latéral interne.

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Selon le staff médical, cette blessure nécessite une longue période de soins et de rééducation, rendant sa participation à la Coupe du monde impossible.

Pour pallier cette absence, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a convoqué Amine Sbai Amine Sbai dans le groupe marocain.

Aguerd également forfait malgré une amélioration physique

Concernant Nayef Aguerd Nayef Aguerd, la Fédération a indiqué que le défenseur a connu une nette amélioration de son état physique ces dernières semaines grâce à un programme de rééducation intensif.

Cependant, le staff médical a estimé que le temps restant avant le début de la compétition ne permettait pas un retour à 100 % de ses capacités physiques et compétitives. Le joueur a donc été retiré de la liste finale.

Pour le remplacer, le staff technique a fait appel à Maroan Sannadi Maroan Sannadi afin de renforcer le secteur défensif de la sélection.

Malgré ces deux absences importantes, la sélection marocaine reste concentrée sur ses objectifs pour la Coupe du monde 2026. Le groupe conserve un effectif compétitif, mêlant expérience et jeunesse, capable de défendre ses chances dans la compétition.