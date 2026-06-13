Maroc: Groupe C - Hakimi affiche sa confiance avant le choc Maroc-Brésil

Achraf Hakimi ne cache pas ses ambitions. À la veille de l'entrée en lice du Maroc contre le Brésil, dans la nuit de samedi à dimanche au MetLife Stadium, le latéral du Paris Saint-Germain s'est présenté en conférence de presse avec une assurance tranquille.

Face à lui se dressera notamment Vinicius. «Tout le monde connaît l'équipe du Brésil et de Vinicius, c'est un grand joueur, je l'ai déjà affronté souvent. Mais il faut défendre contre tous les joueurs du Brésil. On doit défendre ensemble, s'entraider. On s'est préparé pour cela. L'équipe est prête. Et personnellement, je me sens prêt, avec la confiance pour faire un gros match, une grosse performance», a-t-il déclaré.

Le capitaine marocain a également assumé les ambitions collectives : «On connaît la qualité du Brésil, leurs joueurs, mais on a de la qualité aussi. En Afrique, on parle de nous comme des Brésiliens d'Afrique. On a aussi des joueurs de qualité. On est prêts pour faire quelque chose de grand.» Selon lui, le match «se jouera sur les détails et surtout l'efficacité», sans qu'il y ait «de favori» dans ce type de rencontre.

Le Maroc aborde ce Mondial fort de son parcours historique au Qatar en 2022, où il avait atteint les demi-finales -- une première pour une équipe africaine. «On va essayer de faire mieux qu'à la dernière Coupe du monde, mais on ne pense qu'à gagner le premier match pour l'instant», a précisé Hakimi.

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Le triple champion d'Europe retrouvera au passage son coéquipier au PSG, Marquinhos. «Ces derniers jours, on n'a pas beaucoup parlé, on est concentrés sur notre équipe respective», a-t-il souri. Avant d'afficher une dernière promesse, celle de «mourir sur le terrain pour tous les Marocains». Placé dans le groupe C, le Maroc affrontera ensuite l'Écosse à Boston et Haïti à Atlanta.