Madagascar: Eau et électricité - Les demandes de branchement suspendues

13 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La Jirama a suspendu la réception des nouvelles demandes de branchement d'électricité et d'eau. De nombreuses requêtes antérieures n'ont toujours pas été satisfaites à ce jour. « Il est injuste d'encaisser l'argent des clients alors que les travaux ne sont pas réalisés », a souligné son directeur général, le général Hajatiana Rasolomanana, lors de son passage dans une émission d'une chaîne privée, jeudi soir.

À ce jour, environ 13 000 requêtes enregistrées sur l'ensemble du territoire depuis l'année 2020 n'ont toujours pas été satisfaites.

La Jirama annonce qu'elle va se concentrer sur l'exécution de ces raccordements en souffrance. L'émission de nouveaux devis est donc gelée. Une exception sera toutefois faite pour les demandes de branchement destinées aux hôpitaux, aux établissements scolaires et aux sites stratégiques.

La Jirama n'a pas encore précisé la date de reprise des nouveaux raccordements. L'attente sur le terrain ne cesse de croître, compte tenu de l'essor continu des nouvelles constructions. Pour contourner la saturation du réseau public et les délestages chroniques, un nombre croissant de ménages se tourne aujourd'hui vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment l'énergie solaire.

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