Madagascar: Électricité - Des délestages tournants touchent plusieurs villes

Le réseau électrique traverse une nouvelle zone de turbulences. De grandes villes subissent, coup sur coup, des coupures d'électricité.

Des coupures tournantes de 45 minutes sont à prévoir sur le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) jusqu'au samedi 4 juillet 2026. La Jirama explique ces perturbations par des travaux de maintenance essentiels menés sur le groupe électrogène DG2 de la centrale Afripower de Mandroseza, qui réduisent provisoirement la production globale. Ces travaux pourraient durer jusqu'à samedi.

En début de semaine, une série d'incidents techniques a lourdement perturbé le RIA. La Jirama rapporte qu'une panne à la centrale Afripower de Mandroseza, conjuguée à une avarie sur la turbine à combustion (TAC 1) et à une baisse de la production solaire due à la couverture nuageuse, a rendu la tension électrique particulièrement instable. Ces facteurs combinés ont provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs secteurs du RIA ces derniers jours, selon la Jirama.

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L'approvisionnement en électricité dans le centre-ville de Toamasina connaît également des perturbations. « En raison d'un incident technique sur les générateurs et les centrales de production d'Enelec, notre capacité actuelle ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins en électricité. Afin de préserver l'équilibre du réseau, nous sommes contraints de mettre en place des délestages tournants », informe la Jirama à ses abonnés à Toamasina.

Production insuffisante

Ces coupures tournantes durent deux heures par quartier dans la ville portuaire. « Les responsables et les techniciens recherchent des solutions et mettront tout en oeuvre pour rétablir l'approvisionnement en électricité au niveau local », souligne la Jirama.

À Antsiranana, les problèmes d'approvisionnement en électricité persistent. « La production à distribuer à Antsiranana est une nouvelle fois insuffisante, ce qui explique la persistance des délestages tournants dans la localité. Le partenaire Enelec n'a pas tenu ses engagements. Alors qu'il avait promis, par lettre d'engagement, de produire 4,2 MW, hier, seuls 3 MW ont pu être obtenus de sa part. Ce matin, sa production est tombée à seulement 1,6 MW et elle est restée bloquée à ce niveau, ce soir », selon un communiqué publié sur la page de la Jirama Antsiranana, mardi soir.

Enelec explique les perturbations survenues ces dernières semaines à Antsiranana par les opérations de maintenance lourde en cours, menées par Chelsea Énergie, opérateur de la centrale, sur plusieurs groupes de production. « Ces interventions, indispensables au bon fonctionnement des installations, s'inscrivent dans un programme intensif de remise à niveau rendu nécessaire par le report de certaines opérations de maintenance au cours des années précédentes, dans un contexte marqué par d'importants retards de paiement accumulés », souligne Enelec dans un communiqué publié mardi.

Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures évoque une amélioration progressive de l'approvisionnement en électricité dans le nord de l'île. Il annonce l'arrivée des premiers camions transportant la prochaine série de nouveaux groupes électrogènes. Ce premier convoi a livré deux générateurs d'une puissance de 500 kW chacun. D'autres camions suivront. « L'objectif est de renforcer rapidement la capacité de production de la centrale de la Jirama à Amporaha», indique ce département.