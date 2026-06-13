Sénégal: Salon de vivatech 2026 à Paris - Quinze startups à fort potentiel pour faire rayonner l'innovation sénégalais

À quelques jours de l'ouverture du Salon VivaTech 2026, prévu du 17 au 20 juin 2026 à Paris, la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a officiellement présenté, hier vendredi, la délégation qui représentera le Sénégal à l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'innovation et de la technologie. La cérémonie, présidée par la Déléguée générale de la DER/FJ, Dr Aïssatou Mbodj, s'est tenue au siège de l'institution à Dakar, en présence des partenaires de l'initiative, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), l'Ambassade de France au Sénégal et Wave.

Après la présentation des quinze startups sélectionnées pour porter les couleurs nationales à Paris, plusieurs intervenants se sont succédé au pupitre pour souligner les enjeux stratégiques de cette participation sénégalaise. Le représentant de l'Ambassade de France chargé de l'innovation, M. Aymar Prigent, a rappelé l'importance de VivaTech comme carrefour mondial réunissant startups, investisseurs, grandes entreprises technologiques et médias internationaux.

Selon lui, l'événement constitue une opportunité exceptionnelle pour les jeunes pousses sénégalaises de gagner en visibilité, d'attirer des financements et de nouer des partenariats à forte valeur ajoutée. Il a insisté sur la nécessité pour les startups de se démarquer dans un environnement extrêmement compétitif où plus de 14.000 startups et près de 3000 investisseurs sont attendus.

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Prenant la parole au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Directeur de l'innovation du MESRI, Boubacar Ly, a qualifié VivaTech de « vitrine mondiale incontournable de l'innovation ». Il a salué la rigueur du processus de sélection des startups sénégalaises et souligné que leur présence à Paris témoigne du dynamisme de l'écosystème national de l'innovation. Pour lui, ces jeunes entreprises incarnent parfaitement l'ambition, la créativité et l'excellence que le Sénégal souhaite promouvoir sur la scène internationale.

Des startups de secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle (IA), la fintech, l'agritech, la sante numérique, les industries créatives et les technologies vertes

De son côté, le Directeur général de Wave Sénégal, El Hadji Malick Guèye, a réaffirmé l'engagement de son entreprise aux côtés de la DER/FJ pour soutenir l'entrepreneuriat innovant. Selon lui, l'objectif est de permettre aux startups sénégalaises de présenter leurs solutions, d'attirer des investisseurs et de créer de nouvelles opportunités d'affaires.

Rappelant que Wave est devenue la première licorne d'Afrique francophone, il a encouragé les entrepreneurs à suivre cette trajectoire et à faire du Sénégal un véritable tremplin vers les marchés africains et internationaux. Il a également insisté sur le rôle de la technologie dans la transformation des secteurs clés tels que la santé, l'intelligence artificielle, les services financiers, l'agriculture ou encore l'éducation.

Clôturant la cérémonie, la Déléguée générale de la DER/FJ, Dr Aïssatou Mbodj, a présenté cette mission comme un symbole fort de l'ambition du Sénégal en matière d'innovation. « Cette participation va bien au-delà d'un simple déplacement à un salon international. Elle traduit la confiance que notre pays place dans sa jeunesse et dans sa capacité à transformer l'économie par l'innovation », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que les startups sélectionnées évoluent dans des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle (IA), la fintech, l'agritech, la santé numérique, les industries créatives et les technologies vertes. Autant de domaines qui répondent à des problématiques locales tout en présentant un fort potentiel d'expansion à l'international.

La responsable de la DER/FJ a également détaillé les objectifs de cette participation. Il s'agit notamment d'attirer davantage d'investissements vers les startups sénégalaises, de faciliter leur accès à de nouveaux marchés, de favoriser la signature de partenariats stratégiques et de promouvoir l'image d'un Sénégal innovant, compétitif et ouvert aux opportunités technologiques. L'ambition affichée est aussi de consolider le positionnement du pays comme hub technologique de référence en Afrique de l'Ouest.

Des défis énormes et des perspectives prometteuses

Cependant, plusieurs défis demeurent. La concurrence internationale sera particulièrement rude dans un salon réunissant des milliers d'entreprises innovantes venues du monde entier. Les startups sénégalaises devront convaincre investisseurs, partenaires industriels et décideurs de la pertinence de leurs solutions, tout en démontrant leur capacité à passer à l'échelle et à conquérir de nouveaux marchés.

Malgré ces défis, les perspectives restent prometteuses. Grâce à l'accompagnement de la DER/FJ et de ses partenaires, le pavillon Sénégal entend se positionner comme une véritable vitrine du savoir-faire technologique national. Les autorités misent sur cette participation pour accélérer l'internationalisation des startups, renforcer leur compétitivité et ouvrir la voie à de nouvelles collaborations à fort impact économique.

À quelques jours du départ pour Paris, le message lancé par les autorités et les partenaires est clair : faire rayonner l'innovation sénégalaise au coeur de l'écosystème technologique mondial et démontrer que le Sénégal dispose des talents, des compétences et de l'audace nécessaires pour compter parmi les acteurs majeurs de l'économie numérique de demain.