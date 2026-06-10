Cote d'Ivoire: VivaTech 2026 - 30 entreprises ivoiriennes à l'assaut de l'édition 2026 à Paris

Comme lors des éditions précédentes, la Côte d'Ivoire prendra part au prochain rendez-vous du salon des professionnels dédié à l'innovation technologique, qui se tiendra du 17 au 20 juin 2026 à Paris. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée le lundi 8 juin 2026, au sein du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique.

L'enjeu pour le pays est de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub technologique en Afrique, auprès des investisseurs et de hisser la jeunesse ivoirienne vers les plus grands rendez-vous de l'économie numérique et de l'innovation technologique.

Trente entreprises ivoiriennes, dont vingt startups et dix Pme, prendront part à l'édition 2026 à Paris.

Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, souligne que VivaTech est le lieu idéal pour promouvoir l'innovation et faire évoluer la technologie. « Nous nous rendons à cette rencontre qui façonne l'économie numérique avec des entreprises naissantes et d'autres plus matures », a-t-il déclaré.

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Au-delà de la vitrine qu'offre cet événement, la délégation ivoirienne mènera des discussions économiques de haut niveau. Le ministre a ajouté que la participation ivoirienne sera marquée par la signature de deux conventions d'envergure destinées à transformer l'écosystème national de l'innovation.

Pour y parvenir, le gouvernement s'appuie sur une feuille de route articulée autour de sept piliers fondamentaux.

Associé à cette initiative, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a déclaré que l'innovation ivoirienne n'est pas abstraite. « Elle est utile aux entreprises comme aux administrations », a-t-il affirmé.

Il a également rappelé que l'innovation constitue un puissant levier d'insertion professionnelle pour les jeunes.