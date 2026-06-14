Afrique: Maroc-Brésil - Les Lions de l'Atlas tiennent la Seleção en échec (1-1)

Le Maroc a réalisé une entame de Coupe du Monde 2026 très convaincante en tenant le Brésil en échec (1-1)

Le 13 juin, le Stade de New York-New Jersey a été le théâtre d'une rencontre disputée entre les Lions de l'Atlas du Maroc et la Seleção brésilienne. Au terme d'un match intense et rythmé, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Dès le coup d'envoi, les Marocains ont affiché leurs ambitions en exerçant une pression constante sur leurs adversaires. Combatifs et entreprenants, ils ont multiplié les offensives face à une équipe brésilienne contrainte de répondre à l'intensité imposée par les Lions de l'Atlas, notamment dans l'entrejeu.

Une première période animée

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Les hommes de Mohamed Ouhabi ont été récompensés de leurs efforts à la 21e minute. Sur une passe de Brahim Diaz, Ismaël Saibari a su profiter d'une erreur de la défense brésilienne pour ouvrir le score et donner l'avantage au Maroc.

La réaction brésilienne n'a toutefois pas tardé. Dix minutes plus tard, Vinicius Junior a remis les deux équipes à égalité grâce à une frappe précise qui a trompé le gardien marocain à la 32 e minute .

Malgré quelques imprécisions dans le jeu long, le Maroc a continué à gêner la Seleção grâce à la solidité de son milieu de terrain. Pour sa première grande compétition internationale, le jeune milieu lillois Ayyoub Bouaddi, appelé en sélection depuis moins d'un mois, a impressionné par sa maturité et son influence dans le jeu. Entré en cours de rencontre, Samir El Mourabet a également apporté de l'énergie et de la fraîcheur, contribuant à maintenir l'intensité marocaine.

Une seconde période équilibrée

Au retour des vestiaires, les deux sélections ont observé une phase d'observation avant de reprendre progressivement le contrôle du jeu. Les occasions se sont multipliées de part et d'autre, dans une rencontre marquée par un engagement constant, une bonne qualité technique et une bataille acharnée au milieu de terrain.

Malgré plusieurs tentatives, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence. Les Marocains ont fait preuve de discipline et de solidarité face à une formation brésilienne expérimentée dirigée par Carlo Ancelotti.

Au coup de sifflet final, le Maroc et le Brésil se sont neutralisés (1-1), lançant ainsi leur campagne dans la compétition sur une note encourageante. Face à l'un des favoris du tournoi, les Lions de l'Atlas ont démontré leur capacité à rivaliser avec les meilleures sélections mondiales.