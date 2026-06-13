Afrique: Brésil Vs Maroc - Le choc des continents !

Le Met Life Stadium de New York s'apprête à vibrer pour la première immense affiche de cette Coupe du monde. Dans la nuit de samedi à dimanche, la mythique Seleção brésilienne croise le fer avec les Lions de l'Atlas marocains. Une confrontation électrique entre un géant historique du continent sud-américain en quête de rachat et le dernier demi-finaliste surprise du Mondial 2022, déterminé à prouver que, même en étant issu du continent africain, sa place dans l'élite du football mondial n'est pas un mirage.

Couronné à cinq reprises (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), le Brésil n'effraye plus autant ses adversaires. Depuis son dernier titre il y a 24 ans, le pays de Pelé et Ronaldo enchaîne les désillusions, souvent stoppé net en quarts de finale, sans oublier le terrible traumatisme du 7-1 encaissé à domicile face à l'Allemagne en 2014. La génération menée par Neymar n'est jamais parvenue à ramener le trophée à Brasilia.

Pour ce tournoi, la fédération a misé sur un changement historique en confiant les rênes à l'Italien Carlo Ancelotti. Pourtant, le nouveau sélectionneur a souffert lors des éliminatoires de la zone AmSud, terminant à une décevante 5ème place. Les matchs de préparation ont soufflé le chaud et le froid : une défaite inquiétante face à une équipe de France pourtant réduite à dix (1-2), un nul face à la Tunisie (1-1), mais aussi des festivals offensifs contre le Panama (6-0 puis 6-2 selon les oppositions) et la Croatie (3-1).

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Lors de leur ultime répétition, les Brésiliens ont dominé l'Égypte (2-1) grâce à Bruno Guimarães et au jeune prodige Endrick, tandis que Marquinhos honorait sa 105ème sélection. En l'absence d'un Neymar préservé, le poids de l'attaque repose désormais sur Vinícius Júnior et Raphinha.

En face, le Maroc aborde la compétition avec un tout nouveau statut. Première nation africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré d'un Mondial au Qatar, l'équipe débarque également aux États-Unis avec la couronne de champion d'Afrique, récupérée sur tapis vert face au Sénégal. Après le départ de Walid Regragui, c'est désormais Mohamed Ouahbi qui a repris les commandes d'un groupe impressionnant d'efficacité. Les Marocains ont survolé leurs qualifications avec 8 victoires en 8 matchs (22 buts marqués, 2 encaissés).

Invaincus depuis août 2025 (hors compétitions de sélections locales), les Lions de l'Atlas affichent une solidité de fer. Leurs récentes sorties confirment cette dynamique, avec de larges victoires contre le Burundi (5-0) et Madagascar (4-0). Plus récemment, ils ont tenu tête à la Norvège (1-1) grâce à une ouverture du score rapide de Brahim Díaz. Seule ombre au tableau pour Ouahbi : une infirmerie qui se remplit.

Déjà privé de Noussair Mazraoui et Anass SalahEddine, le Maroc devra aussi faire sans Abde Ezzalzouli, blessé et forfait pour toute la phase de poules. Le leadership d'Achraf Hakimi et la vigilance de Yassine Bounou seront cruciaux pour guider les pépites de la nouvelle génération comme Ayyoub Bouaddi et Guessime Yassine face au monument brésilien.