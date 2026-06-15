Afrique: Coupe du monde 2026 - La Côte d'Ivoire réussit son entrée en lice face à l'Équateur (1-0)

La Côte d'Ivoire a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe du monde 2026 en s'imposant sur le score de 1-0 face à l'Équateur, ce dimanche 15 juin au stade de Philadelphie. Réalistes jusqu'au bout, les Éléphants ont arraché la victoire dans les dernières minutes d'une rencontre longtemps indécise.

Dès l'entame, les deux sélections se sont livrées un duel intense et équilibré. Déterminés à décrocher leurs premiers points dans la compétition, Ivoiriens et Équatoriens ont multiplié les initiatives offensives, sans toutefois parvenir à faire la différence avant la pause. La première période s'est ainsi achevée sur un score nul et vierge, malgré plusieurs occasions de part et d'autre.

Les Équatoriens se sont toutefois montrés les plus menaçants. Ils ont trouvé à deux reprises la barre transversale, d'abord sur une puissante frappe de John Yeboah à l'entrée de la surface (24e), puis sur une tentative d'Alan Minda qui a également heurté le montant après avoir surpris la défense ivoirienne (30e).

De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis douze ans, les Éléphants ont également eu leurs temps forts. Très remuant sur son aile, Yan Diomandé a d'abord servi Elye Wahi, dont la frappe en pivot a été captée sans difficulté par Hernán Galíndez (16e). Le joueur du RB Leipzig s'est ensuite illustré par un débordement côté droit avant de trouver Nicolas Pépé au point de penalty. La tentative de ce dernier a finalement été contrée in extremis par Alan Franco (34e).

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Au retour des vestiaires, l'Équateur s'est procuré une nouvelle opportunité dès la 46e minute. Lancé après un une-deux avec Gonzalo Plata, Enner Valencia, auteur de six des sept derniers buts équatoriens en Coupe du monde avant cette rencontre, a manqué le cadre de peu.

La réponse ivoirienne ne s'est pas fait attendre. Quelques minutes plus tard, Elye Wahi a vu sa volée s'écraser sur la barre transversale (51e), à la réception d'un centre de l'incontournable Yan Diomandé.

Au fil des minutes, l'intensité est légèrement retombée malgré les nombreuses tentatives des deux camps. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, la Côte d'Ivoire a finalement trouvé la faille dans les derniers instants. Wilfried Singo a remonté tout le terrain avant d'adresser un centre précis à Amad Diallo. Entré en jeu quelques minutes auparavant, l'attaquant de Manchester United a repris le ballon en première intention pour tromper Hernán Galíndez et inscrire l'unique but de la rencontre (90e).

Malgré une bonne performance et plusieurs occasions claires, l'Équateur peut nourrir des déceptions. La Côte d'Ivoire, quant à elle, obtient une victoire d'importance (1-0) et se place en tête du groupe E avec l'Allemagne, qui s'était imposée plus tôt contre Curaçao (7-1).