Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Au bout du suspense, Amad Diallo délivre la Côte d'Ivoire face à l'Équateur

Longtemps malmenée par un Équateur porté par un Lincoln Financial Field tout acquis à sa cause, la Côte d'Ivoire a arraché une victoire inespérée (1-0) grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute. Un succès au forceps qui pourrait peser très lourd dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale du Mondial 2026.

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont eu la peau dure, surtout pendant une première période qui aurait dû les voir derrière l'Équateur. Les hommes de Faé ont d'abord dû affronter la furie d'un stade tout en jaune. Il fallait bien scruter les gradins pour repérer des maillots orange dans cette marée équatorienne au Lincoln Financial Field, où la grande majorité des 70 000 places avait été prise par les supporteurs équatoriens. Il a fallu de la chance lorsque les frappes de Yeboah Zamora (24e) et Alan Minda (30e) ont trouvé la barre transversale de Yahia Fofana sur leur chemin.

Les Ivoiriens, obligés de faire le dos rond, n'étaient pas non plus aidés par la mauvaise prestation d'Emmanuel Agbadou. Le défenseur central de Besiktas, victime d'une glissade qui a offert une énorme occasion à Enner Valencia, était également à l'origine de l'opportunité de Yeboah Zamora.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette grosse tempête, le phare de la Côte d'Ivoire a été Yan Diomandé. L'attaquant du RB Leipzig (Allemagne) a été un poison constant pour la défense équatorienne, qui n'a jamais su comment l'arrêter. Sur son côté droit, il a servi idéalement Pépé, qui n'a pas pu transformer l'offrande face au but (35e). C'est encore lui qui prend de vitesse la défense de la Tri pour offrir la plus belle opportunité ivoirienne (52e) à Ely Wahi, qui trouve la barre transversale sur son chemin.

Vainqueurs de la France en match amical (2-1), une semaine avant le début de la Coupe du monde, les Ivoiriens se heurtaient à un gros morceau. Car cette équipe d'Équateur restait sur une belle série de 19 matchs sans défaite et avait fini deuxième des éliminatoires en Amérique du Sud, derrière l'Argentine.

Mieux en seconde période

Pour autant, les Ivoiriens ont repris du poil de la bête en seconde période, se procurant les meilleures occasions et maîtrisant un peu plus la rencontre. L'entrée d'Amad Diallo à la place de Bazoumana Touré, peu en vue, a redonné du tonus aux Éléphants.

Les champions d'Afrique auraient déjà pu faire la différence avec un débordement de Diallo qui aurait pu profiter à Fofana (73e). Ils peuvent aussi remercier leur gardien Yahia Fofana, auteur d'une parade décisive sur une grosse frappe de Gonzalo Plata (69e), qui a maintenu les siens à flot dans un moment clé.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un nul logique, Amad Diallo a donc fait basculer la soirée dans le temps réglementaire. Sur un débordement de Wilfrid Singo, passé de l'axe au côté droit, l'attaquant de Manchester United s'est trouvé au bon endroit dans la surface pour reprendre le centre en retrait de son coéquipier (90e). Il venait de crucifier les Équatoriens en faisant exploser la petite colonie ivoirienne présente dans les tribunes.

Ce succès, arraché face à un adversaire redoutable de la poule E, peut valoir son pesant d'or dans la course à la qualification en seizièmes de finale. Il faudra désormais confirmer en passant l'obstacle Allemagne samedi prochain, le 20 juin à 20h TU, et surtout assurer après les trois points face à la plus faible équipe de ce groupe, Curaçao, étrillée par la Mannschaft 7-1.