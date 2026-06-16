Afrique: Mondial 2026 - L'Égypte tient en échec la Belgique pour son retour en Coupe du monde

Au Lumen Field de Seattle, les Pharaons ont surpris les Diables Rouges en ouvrant le score et en résistant pendant plus d'une heure, avant de concéder l'égalisation sur un but contre leur camp. Un résultat qui marque idéalement le retour de l'Égypte sur la scène mondiale.

Pour leur retour sur la scène mondiale, huit ans après l'édition russe de 2018, les Pharaons ont livré une prestation pleine de caractère face aux Diables Rouges, ce lundi au Lumen Field de Seattle. Ce match nul arraché (1-1) ressemble fort à une victoire morale pour la sélection égyptienne.

L'Égypte abordait cette première sortie dans le groupe G avec un statut de challenger face à une équipe belge classée neuvième au classement FIFA. Mais dès l'entame, les Pharaons ont imposé leur rythme et leur intensité physique, perturbant une formation belge encore en pleine reconstruction sous la houlette de Rudi Garcia.

L'ouverture du score est venue récompenser cette domination. À la 19e minute, Emam Ashour a fait parler son sens du timing pour donner l'avantage aux siens. Un but logique tant l'Égypte se montrait plus tranchante dans les transitions, malgré une possession de balle largement à l'avantage des Belges.

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Le gardien Mostafa Shobeir a lui aussi pesé dans cette première période solide, multipliant les interventions décisives. À la pause, l'avantage égyptien semblait pleinement mérité, fruit d'une rigueur défensive et d'une efficacité dans les espaces.

En seconde période, les Pharaons ont continué à inquiéter la défense belge, avec une occasion en or manquée par Ashour après un service de Mohamed Salah. Mais l'entrée de Romelu Lukaku côté belge, à la 66e minute, a rapidement changé la dynamique du match. À peine entré sur le terrain, l'attaquant a provoqué la maladresse de Mohamed Hany, auteur d'un but contre son camp qui a permis à la Belgique de revenir au score.

Malgré ce rebondissement, l'Égypte a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final, repoussant les derniers assauts belges, dont une tête de Brandon Mechele brillamment stoppée par Shobeir dans les arrêts de jeu. Ce point pris face à un cador du football européen constitue une entrée en matière prometteuse pour la sélection de Hossam Hassan, qui peut s'appuyer sur la solidité de son bloc défensif et sur la classe de son capitaine Mohamed Salah, fer de lance de l'attaque égyptienne aux côtés d'Omar Marmoush et de Mostafa Ziko.

Les Pharaons retrouveront la Nouvelle-Zélande lors de leur prochaine sortie, avec l'ambition de confirmer cette bonne dynamique et de poursuivre leur parcours dans ce Mondial 2026, le quatrième de leur histoire après les éditions de 1934, 1990 et 2018.