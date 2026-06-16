Afrique: Mondial 2026, un point historique pour le Cap Vert, un point frustrant pour l'Egypte

Loin du Texas, à Atlanta, la rencontre entre l'Espagne et le Cap Vert a parfois eu des airs de Fort Alamo, ce lundi. Pour le premier match de leur histoire en Coupe du monde, les Tubaroes Azuls (Requins Bleus) du Cap Vert ont admirablement résisté à l'armada espagnole (0-0).

Symbole de cette solidité, le gardien Vozinha a mis en échec presque toutes les tentatives adverses. Et la seule fois où il fut battu, sa barre transversale l'a secondé. Avec 7 arrêts déterminants, le portier de 40 ans, vétéran des CAN 2013, 2015, 2021 et 2023, est l'artisan majeur des débuts réussis de la sélection capverdienne.

Il faut également souligner la solidité et l'abnégation de l'ensemble de l'équipe, qui aurait même pu réaliser le braquage parfait sur une ultime tête de Borges, un poil trop axiale (89e).

Nul ne doute que les hommes de Bubista se contenteront de ce résultat, avant d'affronter l'Uruguay le 22 juin. La Celeste qui a partagée les points avec l'Arabie Saoudite (1-1).

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Notons que ce match entre l'Espagne et le Cap Vert accouche du premier score vierge de la compétition.

A Seattle, l'Egypte peut en revanche nourrir quelques regrets après son match nul 1-1 face à une Belgique qui a peiné à rentrer dans son match.

Peut-être handicapée par la tenue du match à midi sous un soleil auquel les Egyptiens sont habitués, la Belgique voit Ashour ouvrir le score d'une belle frappe de l'entrée de la surface (19e) après un bon renversement de Mo Salah.

Après un coup-franc de De Bruyne sur le poteau (53e), c'est le bulldozer Lukaku, à la réception d'un centre de Meunier, qui va pousser Hany au but contre son camp. L'avant-centre d'origine RD-Congolaise était entré en jeu dix secondes plus tôt. Coaching gagnant, donc pour Ruddy Garcia.

Malgré des actions de part et d'autre, le score de cette rencontre animée n'évoluera plus.

Prochain match pour l'Egypte le 22 juin face à la Nouvelle-Zélande, qui a partagé les points avec l'Iran.