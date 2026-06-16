Afrique: France-Sénégal - Pape Thiaw veut faire revivre l'esprit de 2002

À la veille du choc entre le Sénégal et la France en Coupe du monde ce mardi (19h00 GMT), le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a affiché sa confiance et sa détermination.

Vingt-quatre ans après l'exploit historique de Séoul, où les Lions avaient battu les Bleus lors du match d'ouverture du Mondial 2002, le technicien sénégalais entend s'appuyer sur la force du collectif pour tenter de décrocher une nouvelle victoire de prestige.

Un souvenir toujours vivant

Pour Pape Thiaw, cette confrontation face à la France réveille inévitablement les souvenirs de la campagne historique de 2002. Membre de l'effectif sénégalais à l'époque, il garde en mémoire la victoire fondatrice obtenue grâce au but de feu Papa Bouba Diop. « En 2002, j'étais à la Coupe du monde et nous avions battu la France grâce à un but de mon frère, paix à son âme, Papa Bouba Diop », a rappelé le sélectionneur lors de la conférence de presse d'avant-match relayée par la RTS.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vingt-quatre ans après cet exploit, l'ancien international sénégalais retrouve les Bleus dans un tout autre costume. Désormais à la tête de la sélection nationale, il nourrit la même ambition que celle qui animait sa génération. « Aujourd'hui, je suis sur le banc du Sénégal pour coacher mon équipe et aller chercher encore la victoire. Nous jouons tous nos matchs pour gagner et nous les préparons de la même manière », a-t-il déclaré. Le sélectionneur s'est également félicité de pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif pour cette entrée en lice dans la compétition mondiale.

« Alhamdoulilah. J'ai l'ensemble de mon groupe à ma disposition. Kalidou Koulibaly est pleinement opérationnel et les matchs de préparation nous ont permis de remettre tous les joueurs dans le rythme », a-t-il indiqué. Cette situation offre au staff technique davantage de solutions pour aborder un rendez-vous qu'il sait particulièrement exigeant. Conscient de la qualité de l'équipe de France, Pape Thiaw s'attend à une rencontre de très haut niveau face à une sélection regorgeant de talents.

« Nous savons qu'un grand défi nous attend. Ce sera un match très difficile contre une formation de très haut niveau », a-t-il reconnu. Le technicien sénégalais refuse toutefois tout complexe face aux nombreuses stars françaises. « La France dispose de joueurs de classe mondiale, mais nous aussi avons des talents capables de répondre présents », a-t-il souligné.

Le collectif comme arme principale

Face aux individualités françaises, le sélectionneur entend miser sur ce qui constitue, selon lui, la principale force des Lions : la cohésion du groupe. « Nous aurons en face une grande équipe de France avec de très belles individualités. Mais notre force reste le collectif et c'est sur cela que nous allons nous appuyer », a-t-il expliqué. Pour Pape Thiaw, la solidarité, l'engagement et l'esprit d'équipe seront déterminants pour permettre au Sénégal de réussir son entrée dans le tournoi.

Si l'affiche revêt une forte dimension symbolique en raison de l'histoire commune entre les deux sélections, le sélectionneur sénégalais appelle ses joueurs à rester focalisés sur l'enjeu sportif. « France-Sénégal est un match qui représente beaucoup de choses. Mais nous allons rester dans le cadre du sport pour aller chercher la victoire et poursuivre notre chemin dans cette Coupe du monde », a-t-il conclu. Selon lui, vingt-quatre ans après l'exploit de Séoul, les Lions sont déterminés à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, avec l'ambition de faire tomber une nouvelle fois l'un des favoris du football mondial.