Sénégal: Groupe I - La France entre en lice avec méfiance face au Sénégal

Les Bleus entrent en lice. Ce mardi soir au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, la France dispute son premier match du Mondial-2026 face au Sénégal à 23h00. Un rendez-vous chargé d'histoire : c'est ce même Sénégal qui avait battu les champions du monde en titre lors du match d'ouverture de l'édition 2002, prélude à une humiliante élimination au premier tour.

Didier Deschamps, à son quatrième Mondial en tant que sélectionneur, a bien conscience de la pression. «Ce premier match est très important mais il n'est pas décisif parce qu'il y aura deux autres matches après. Commencer par une victoire dans un groupe à quatre équipes, c'est l'idéal. Mais c'est l'aspect émotionnel que l'on n'arrive pas à mesurer et à quantifier», a-t-il déclaré en conférence de presse, appelant ses joueurs «à être concentrés et décontractés».

Les 25 joueurs sélectionnés avec Didier Deschamps, le staff des Bleus et Philippe Diallo, le président de la FFF. © FFF

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La France dispose pourtant d'un arsenal offensif redoutable : Kylian Mbappé, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué forment un quatuor dont les performances en clubs européens tout au long de la saison laissent présager une attaque tranchante. L'Espagne, elle, s'est fait surprendre par le Cap-Vert (0-0) la veille -- un scénario que les Tricolores auraient tout intérêt à éviter pour ne pas laisser le doute s'installer dès le premier match. N'Golo Kanté, champion du monde 2018 et probable remplaçant ce soir, a planté le décor : «On a vu ce qui s'est passé en 2002. On veut une victoire aujourd'hui, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible.»

En face, les Lions de la Teranga abordent ce choc avec confiance. Dépossédés de leur titre de champions d'Afrique sur tapis vert au profit du Maroc à l'issue d'une finale de la CAN-2025 chaotique, les Sénégalais sont au complet, avec notamment le retour de Kalidou Koulibaly, rétabli d'une blessure au dos. «Ce ne serait pas une surprise si on bat la France. La France est favorite mais notre équipe a été championne d'Afrique, on s'est qualifiés pour la troisième fois d'affilée pour la Coupe du monde», a plaidé le sélectionneur Pape Thiaw.

Les conditions météorologiques au MetLife Stadium s'annoncent chaudes mais supportables, avec 25 °C annoncés. Les Français espèrent bien y revenir le 19 juillet pour la finale.