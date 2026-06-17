Soudan: Minawi discute de l'harmonisation du dialogue national avec la délégation de l'UE

17 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, a rencontré aujourd'hui la délégation de l'Union Européenne au siège de l'UE à Bruxelles, en Belgique, afin d'évoquer les moyens d'harmoniser le dialogue national au Soudan.

Il a exige un soutien direct de l'UE dans ce processus.

Dans une publication sur sa page Facebook officielle, Minawi a indiqué que la réunion avait porté sur des questions clés concernant la situation dans le pays.

Il a également précisé avoir officiellement invité le groupe des « Quintettes » à se rendre à Khartoum pour mieux appréhender la situation au Soudan.

Le gouverneur de la région a salué le rôle positif de l'Europe envers le Soudan.

Lire l'article original sur SNA.

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