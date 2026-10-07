Soudan: L'UE soutient un dialogue inter-soudanais sous appropriation nationale

6 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le porte-parole du Comité de préparation du dialogue inter-soudanais, Osman Mirghani a révélé les résultats d'une réunion clé tenue jeudi dernier au Caire avec sept ambassadeurs de l'Union européenne (UE) chargés du dossier soudanais et l'ambassadeur de l'UE au Soudan.

Selon M. Mirghani, les diplomates européens ont réaffirmé leur soutien ferme au principe d'un dialogue inter-soudanais exclusif, sous appropriation nationale totale. L'UE a insisté sur le fait que le règlement de la crise soudanaise ne pourra se faire qu'autour d'une table de négociation réunissant les véritables parties prenantes locales afin de dégager des consensus partagés.

Le porte-parole a souligné que la coopération avec la communauté internationale reste strictement technique et axée sur le partage d'expertises pour préparer l'après-guerre, excluant toute ingérence dans l'agenda politique, qui demeure souverain.

Enfin, le comité a fait état de contacts diplomatiques fructueux, notamment avec l'ambassadrice de Norvège, et prévoit des rencontres imminentes avec les ambassadeurs d'Égypte et d'Arabie saoudite. Il a également salué la déclaration de Massad Boulos, conseiller principal du président américain, plaidant pour un processus dirigé par les Soudanais.

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