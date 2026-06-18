Madagascar: Deux hauts magistrats ciblés par une demande de poursuite démissionnent, la société civile inquiète

Deux juges de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) malgache viennent d'annoncer leur démission. Une décision politique majeure dans un pays en pleine transition. Ces deux hauts magistrats faisaient partie des quatre juges récemment poursuivis par le parquet pour avoir validé une requête visant à destituer le colonel Randrianirina, l'actuel président de la transition dans le pays. Une annonce qui suscite déjà de vives réactions de la société civile, notamment du mouvement Gen Z, à l'origine de la transition d'octobre dernier.

Merlin Rasolonandrasana et William Nelson, hauts conseillers à la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) de Madagascar, ont confirmé le 17 juin 2026 leur décision de quitter leurs fonctions. « C'est pour l'intérêt supérieur de la nation, et pour un contexte d'apaisement », a expliqué à RFI le juge Rasolonandrasana.

Ces deux magistrats faisaient partie des quatre juges de la HCC visés depuis fin-mai par une demande de poursuite du parquet, pour « complot et atteinte à la sûreté de l'État ». En cause : leur vote en faveur de la recevabilité d'une requête de destitution du colonel Randrianirina.

Quelques semaines plus tôt, ces mêmes juges avaient déjà protesté contre une tentative de leur remplacement, lancée à l'initiative de l'Assemblée nationale.

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La Gen Z dénonce une atteinte à la séparation des pouvoirs

Pour le juge Rasolonandrasana, la décision dépasse le cas personnel. Selon lui, la séparation des pouvoirs n'a jamais été pleinement appliquée à Madagascar, des précédents régimes jusqu'à aujourd'hui. Il dénonce des ingérences persistantes du pouvoir exécutif dans les affaires juridictionnelles, qui entraverait, selon lui, le libre exercice de ses fonctions.

Du côté de la société civile, plusieurs voix critiques s'élèvent. Le mouvement Gen Z, à l'origine de la transition d'octobre, dénonce d'ores et déjà ce qu'il considère comme une atteinte à la séparation des pouvoirs.

Les remplaçants de ces deux juges devraient être désignés dans les prochains jours, conformément à la procédure prévue.