Ghana: Coupe du Monde - Yirenkyi, l'éclair de Toronto

Longtemps tenus en échec par un Panama accrocheur, les hommes de Carlos Queiroz ont arraché la victoire au bout du temps additionnel (1-0) grâce à Caleb Yirenkyi. Un succès précieux avant de défier l'Angleterre.

On jouait la 95e minute à Toronto, et le spectre d'un départ frustrant planait lourdement sur le Ghana. C'est le moment qu'a choisi Caleb Yirenkyi pour faire basculer la soirée de l'angoisse à l'extase. En embuscade au bout des arrêts de jeu, le jeune milieu de terrain a offert une victoire (1-0) aux Black Stars face au Panama, pour leur entrée en lice dans le Groupe L du Mondial 2026. Trois points d'or texturés au forceps, indispensables dans la course aux huitièmes.

Pendant plus d'une heure et demie, les Canadiens d'un soir ont pourtant cru au hold-up, ou du moins au mur infranchissable. Mais l'abnégation tactique des joueurs de Carlos Queiroz a fini par payer. Grâce à ce finish de feu, le Ghana s'installe en tête de sa poule à égalité avec l'Angleterre (vainqueur 4-2 de la Croatie), laissant le Panama et les Croates à quai.

La tuile Ati-Zigi, l'histoire pour Asare

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Rien n'a pourtant été simple pour les quadruples champions d'Afrique. Bousculés d'entrée par des Panaméens décomplexés, les Black Stars ont dû s'en remettre à Lawrence Ati-Zigi, impeccable sur une reprise instantanée de Cecilio Waterman consécutive à un centre ras du poteau d'Amir Murillo. Une alerte suivie d'un frisson quand Jiovany Ramos, seul au second poteau après une sortie aérienne manquée du portier ghanéen, a vendangé sa tentative au-dessus de la barre.

Moins souverain dans la possession mais tranchant en contre, le Ghana a progressivement équilibré les débats. Un premier acte d'échecs tactiques marqué par un coup de théâtre à la pause : la sortie sur blessure d'Ati-Zigi. Entré au relais, Benjamin Asare a tenu le choc avec une sérénité remarquable. Au passage, le dernier rempart de Hearts of Oak est entré dans l'histoire en devenant le tout premier gardien évoluant dans le championnat local ghanéen à disputer un match de Coupe du Monde.

Le coaching gagnant de Queiroz

En seconde période, le Panama a bien tenté de faire sauter le verrou, mais la tentative de Cristian Martinez a fini sa course dans le petit filet extérieur. Sentant son équipe s'essouffler, Queiroz a alors abattu ses cartes à l'heure de jeu. Un coaching immédiatement payant. À peine entré, Brandon Thomas-Asante a dynamité le couloir droit avant de servir sur un plateau Jordan Ayew, dont la reprise a été sauvée in extremis par un tacle désespéré de Ramos.

Alors que les deux équipes semblaient se résoudre à partager les points, la lumière est venue d'un dernier rush. Lancé à pleine vitesse à la 95e minute, l'intenable Thomas-Asante a mystifié la défense panaméenne avant de faire preuve d'une lucidité glaciale pour servir Yirenkyi en retrait. Le plat du pied du milieu de terrain est clinique. Filet tremblant, explosion de joie sur le banc et dans les tribunes du Toronto Stadium.

Cruel pour le Panama, héroïque pour le Ghana. Au-delà du comptable, Queiroz pourra s'appuyer sur la solidité défensive et l'impact de son banc. Il le faudra : le prochain acte propose un choc majuscule face aux Three Lions d'Angleterre. Mais avec un tel supplément d'âme, les Black Stars peuvent voir venir.