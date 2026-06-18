Afrique: Mondial 2026 - Une première journée aux résultats mitigés pour les représentants africains

Les équipes africaines présentent un bilan contrasté pour le compte de la première journée de la Coupe du monde 2026, avec deux victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites, pour un total de neuf buts inscrits contre douze concédés.

La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les seules équipes africaines parmi les 10 engagées dans ce tournoi à avoir remporté leur premier match.

Les Ivoiriens se sont imposés face à l'Équateur (1-0), dans le groupe E. Ils vont affronter l'Allemagne, samedi, à Toronto, avant de rencontrer Curaçao, le 25 juin, à Philadelphie, pour leur dernier match de la phase de groupes.

Les Blacks Stars du Ghana ont aussi tiré leur épingle du jeu lors de cette première journée. Ils ont venus à bout de l'équipe du Panama (1-0), dans le groupe F, en attendant de jouer l'Angleterre, samedi, à Foxborough (États-Unis), puis la Croatie, le 27 juin à Atalanta, à partir de à 23h GMT.

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Le Maroc, l'Égypte, la RD Congo et le Cap-Vert ont obtenu le point du match nul.

Les Marocains, dans la poule C, ont tenu en échec le quintuple vainqueur de la compétition, le Brésil (1-1). Les Lions de l'Atlas vont en découdre avec l'Écosse à Foxborough, samedi, avant de croiser le fer avec Haïti, le 25 juin, à Atlanta.

L'Égypte a accroché la Belgique (1-1). Les Pharaons, logés dans un groupe G où tout le monde compte un point, vont affronter la Nouvelle-Zélande lundi à Vancouver, puis l'Iran le 27 juin à Seattle.

La RD Congo a partagé les points avec le Portugal (1-1) dans la poule K. Les Léopards joueront la Colombie mercredi à Zapopan, puis l'Ouzbékistan, le 28 juin à Atlanta.

Le Cap-Vert a tenu en échec l'Espagne (0-0) dans le groupe H. Les Requins Bleus affrontent l'Uruguay, lundi à Miami, puis l'Arabie Saoudite, le 27 juin à Houston.

À la surprise générale, l'équipe nationale du Sénégal s'est lourdement inclinée devant la France (1-3), finaliste de l'édition 2022.

Les champions d'Afrique en titre devront relancer leur tournoi contre la Norvège, en tête du groupe I, mardi à 00h GMT, au New Jersey, puis l'Irak, le 26 juin à Toronto.

L'Afrique du Sud s'est inclinée face au Mexique (1-2) en match d'ouverture du Mondial. Elle jouera la République tchèque à Atlanta, jeudi à 18h GMT, puis la Corée du Sud à Monterrey, le 25 juin, dans le groupe A.

C'est sur cette même pelouse que la Tunisie, qui lourdement inclinée face à la Suède (1-5), va affronter le Japon dimanche, puis les Pays-Bas le 26 juin à Kansas City.

L'Algérie a perdu face à l'Argentine (0-3), championne du monde en titre. Les Fennecs affronteront la Jordanie, mardi à Santa Clara, puis l"Autriche, le 28 juin à Kansas City.

Avec deux victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites, les équipes africaines restent en course pour le deuxième tour, malgré un début de tournoi globalement mitigé.