Afrique: Mondial 2026 - Bilan équilibré pour les sélections africaines après la première journée

Au terme de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, mercredi 17 juin, les dix représentants africains affichent un bilan globalement équilibré et encourageant.

Dans cette compétition élargie pour la première fois à 48 nations, l'Afrique s'en sort avec deux victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites.

À cette allure, l'espoir est permis pour le continent de voir ses ambassadeurs franchir le premier tour de cette fête planétaire du ballon rond.

La Côte d'Ivoire et le Ghana virent en tête

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Deux sélections africaines ont parfaitement lancé leur tournoi en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0), s'emparant ainsi provisoirement de la tête de leur groupe respectif :

La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur (1-0) grâce à une réalisation tardive d'Amad Diallo à la 88e minute.

Le Ghana, de son côté, est venu à bout du Panama (1-0), signant une entrée en matière solide et maîtrisée.

Des nuls héroïques, la RDC tient tête au Portugal

Quatre nations ont créé la sensation en tenant tête à des cadors du football mondial, enregistrant des performances très prometteuses pour la suite de la compétition.

C'est le cas du Cap-Vert, auteur d'un match nul vierge (0-0) face à l'Espagne, du Maroc qui a partagé les points avec le Brésil (1-1), et de l'Égypte qui a accroché la Belgique (1-1).

De son côté, la RDC a signé un exploit retentissant en tenant tête au Portugal de Cristiano Ronaldo sur le score d'un but partout (1-1).

Entrée en matière manquée pour quatre favoris

En revanche, la marche a été trop haute pour quatre autres sélections africaines, qui conservent néanmoins toutes leurs chances de qualification pour le second tour :

Le Sénégal s'est incliné face à la France (1-3).

L'Afrique du Sud a été dominée par le Mexique (0-2).

L'Algérie a lourdement chuté devant l'Argentine de Lionel Messi (0-3).

La Tunisie a connu le revers le plus sévère, balayée par la Suède (1-5).