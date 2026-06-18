Congo-Kinshasa: Ebola - À Bunia en Ituri, la vie dans la peur de l'épidémie

À Bunia, capitale de la province de l'iturin dans l'est de la RDC, province la plus touchée par l'épidémie d'Ebola, les gestes barrière, la désinfection des mains pour se protéger contre Ebola commencent à s'installer dans le quotidien des habitants. Notamment depuis que plusieurs personnes sont mortes en plein jour, dans la rue, et que ces images ont fait le tour des réseaux sociaux.

À Bunia, les balayeuses s'affairent devant la porte du restaurant, encore fermé, de Mariam Amoti. Depuis qu'elle a vu un adolescent mourir sous ses yeux, sûrement d'Ebola, elle a du mal à se remettre au travail.

« J'ai été tellement traumatisé, j'ai failli tombé malade », raconte-t-elle.

Ce jour-là, un père et son fils traversent la ville sur une moto. Le garçon est gravement malade. Au niveau du rond-point Kappa, il vacille et s'effondre en vomissant. C'est sur le parvis de la pharmacie, la boutique voisine du restaurant de Mariam, qu'il va mourir, en saignant du nez.

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« Ce jour-là, ce qui m'a fait peur, c'est que les gens de la riposte Ebola sont venus, ils ont désinfecté ici, ils ont pris le corps. Et pourtant, le papa qui avait transporté le jeune homme est parti parmi la communauté. Donc il y a un risque de contamination », explique-t-elle.

La population tente de s'adapter

Depuis, aller au grand marché est devenu une épreuve pour Mariam. Elle a peur d'être contaminée. Le maire, le colonel Bosco Mbuyi, assure que des mesures sont prises.

« Au marché central, nous avons mis des lavages à mains, explique-t-il. Nous avons exigé aux commerçants de mettre aussi des lavages devant leurs magasins pour que, quand une personne vient, elle doit se laver les mains, et tout de suite sortie, elle fait le même exercice, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de contaminations. »

Dans le centre-ville de Bunia, Ebola est sur toutes les lèvres. Dans la rue, beaucoup d'habitants marchent désormais avec un petit flacon de désinfectant glissé dans la poche. Mais dans la cohue de la ville, au milieu de la foule, il n'est pas toujours facile de respecter les distances.