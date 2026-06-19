Congo-Kinshasa: Ebola - La barre des 200 morts dépassée, la progression du virus dans le Nord-Kivu inquiète

L'épidémie d'Ebola continue de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo. Le pays compte désormais 875 cas confirmés, dont 202 décès, selon Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. La situation en Ouganda, elle, reste inchangée. L'Ituri reste l'épicentre de l'épidémie avec 799 cas confirmés. Mais la situation dans la province du Nord-Kivu est préoccupante indique Africa CDC

Si le Nord-Kivu ne recense que 73 cas confirmés d'Ebola, le taux de létalité - c'est-à-dire la proportion de décès par rapport au nombre de malades - y est nettement plus élevé : il atteint les 59%. Et l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC, s'inquiète. L'insécurité dans cette province de RDC est un frein à une véritable réponse à l'épidémie, selon le docteur Wessam Moukala.

« La sécurité est un véritable défi. Elle limite le déplacement de nos équipes qui ne peuvent pas atteindre les populations, faire de la prévention, vérifier s'il y a des cas suspects et au besoin les isoler, ainsi qu'identifier et procéder au suivi des cas contacts », explique-t-il.

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Le Nord-Kivu affiche en effet le taux d'identification et de suivi des cas contacts le plus faible des trois provinces touchées par l'épidémie, souligne l'agence sanitaire, qui craint également qu'en raison des difficultés d'accès à certaines zones de la province, le nombre réel de cas soit déjà plus élevé que les chiffres actuellement recensés. Africa CDC appelle les différentes autorités à permettre à ses équipes d'accéder rapidement à ces secteurs afin de renforcer la réponse sanitaire.